بتكلفة 27 مليون ريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن بدء أعمال التشييد في مشروع مستودع المبيعات الحديث في مكة المكرمة.

ويحلّ المستودع الجديد محلّ المستودعات المستأجرة الحالية، ويغطي مساحة إجمالية تزيد على 8,000 متر مربع في المدينة الصناعية بمكة المكرمة، ومن المقرّر الشروع في بنائه في الربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، بتكلفة تقديرية تقارب 27 مليون ريال. وتعتزم "سدافكو" تمويل المشروع بالكامل من مواردها الداخلية، انسجامًا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز النمو والأداء. ويُتوقع أن تنتهي أعمال المشروع، الذي تمّت ترسيته على شركة رفيق عبدالقادر كريدية للمقاولات، في الربع الأول من السنة المالية المقبلة.

وتخدم شبكات المبيعات والتوزيع الحالية لدى شركة "سدافكو" جميع أنحاء المملكة ودول المنطقة، حيث تدير الشركة 20 مستودعًا في السعودية و4 مستودعات في دول أخرى. ويُنتظر أن يحقق المستودع الجديد توفيرًا كبيرًا في التكاليف المستقبلية للشركة ويحسّن فاعلية سلسلة التوريد التابعة لها. كما يُنتظر أن يعزز خدمة المدن المحيطة بالعاصمة المقدسة.

وبهذه المناسبة، أعرب باتريك ستيلهارت الرئيس التنفيذي لشركة "سدافكو" عن سعادته بالإعلان عن توسعة مرافق الشركة بإنشاء مستودع جديد في مدينة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الشركة تدير مرافق تصنيع عالمية المستوى في المملكة، بجانب شبكة مبيعات وتوزيع واسعة تمتد في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: "ينصبّ تركيز جهودنا الراهنة على تلبية احتياجات عملائنا المتغيرة وتوسعة منتجاتنا في المستقبل، ونحن مطمئنون إلى أن الاستثمار في بنيتنا التحتية سيساهم في إثراء نجاحنا".

وأضاف: "نشغّل حاليًا أكثر من 500 مسار للمبيعات في أنحاء المنطقة، حيث نسعى إلى تعزيز حضورنا في السوق وإحراز التقدّم في مسيرة نمونا، ونحرص دائمًا على البحث في سبل تحسين أعمالنا وتطوير طرق نعزز بها سلسلة القيمة. وسيكون للمستودع الجديد أثر إيجابي عام على أداء "سدافكو"، نظرًا لأنه سيقدّم حلولًا من شأنها توفير التكاليف في المستقبل، ورفع الكفاءات التشغيلية وزيادة فرص التطوير".

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