الدوحة، قطر: أعلنت سداد، الشركة الرائدة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية وحلول الدفع المتعددة في قطر، عن تعاون استراتيجي مع ماستركارد لإطلاق منصة جديدة للمدفوعات الرقمية، مدعومةً بخدمات منصة ماستركارد Gateway. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر سداد حلول دفع متطورة تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز خدمات المتاجر في السوق.

وستمكن عملية دمج تكنولوجيا ماستركارد مع منصة سداد المتاجر من تقديم معاملات سريعة وسلسة وآمنة، بالإضافة إلى توفير خيارات دفع ملاءمة ومريحة للعملاء. وتأتي هذه الشراكة الجديدة بين سداد وماستركارد في إطار تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في السوق، مما يسهم في توفير تجارب تسوق سلسة، وزيادة معدلات التحويل، والحد من عمليات الاحتيال.

وتُعد ماستركارد Gateway منصة دفع موحدة توفر حلول الدفع والقبول الرقمي عبر الأسواق والقنوات المختلفة محلياً وعالمياً. وتتيح هذه المنصة للمتاجر إمكانية قبول أكثر من 30 طريقة دفع، بينما يحظى العملاء بحماية متطورة ضد الجرائم الإلكترونية من خلال تقنيات حديثة مثل التشفير الرمزي، والتعرف البيومتري، ونظام الأمان والحماية ثلاثي الأبعاد. وتسهم منصة ماستركارد Gateway، بفضل شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 200 جهة معالجة للمدغوعات، في ضمان توفير الابتكار المستمر لأكثر من نصف مليون من المتاجر، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 مليون موقع قبول حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، عضو مجلس إدارة شركة سداد: "نحن سعداء بالشراكة مع ماستركارد لتقديم حلول دفع متطورة لعملائنا في جميع أنحاء دولة قطر. ومن خلال دمج تقنيات منصة ماستركارد Gateway، فإننا لا نسهم في توفير حلول سلسة وسهلة الاستخدام فقط، بل نعمل كذلك على تمكين المتاجر المحلية من مواكبة التطورات في قطاع المدفوعات. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز النمو الإقليمي من خلال تحسين تجربة الدفع عند الشراء وتقديم خيارات دفع مبتكرة تناسب تطلعات واحتياجات العملاء في العصر الرقمي".

ومن جانبه، قال إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت : "مع تزايد انتشار المحافظ الرقمية والمدفوعات اللاتلامسية، أصبح تزويد الشركات بالأدوات المناسبة لتلبية تطلعات العملاء المتغيرة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحرص في ماستركارد على تمكين المتاجر من الازدهار في ظل اقتصاد رقمي سريع التطور. وتمثل شراكتنا مع سداد خطوة مهمة في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز نمو الشركات. ومن خلال منصة ماستركارد Gateway، نوفر حلول دفع عالمية المستوى تضمن الأمان والسرعة والمرونة".

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

www.mastercard.com

-انتهى-

#بياناتشركات