يعكس أداء الربع الأول من عام 2025 الانضباط التشغيلي وتركيز المجموعة على تحقيق نمو ربحي مستدام بالتوازي مع استمرار تنفيذ استراتيجيتها التحولية.

صافي مركز نقدي قوي وميزانية خالية من الديون يعززان قدرة المجموعة على تنفيذ مبادرات النمو الاستراتيجية المخطط لها.

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة مير ش.م.ع. المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز (MAIR) ("مير" أو "المجموعة")، وهي شركة استثمارية استراتيجية تركز على قطاع التجزئة والعقارات التجارية في دولة الإمارات، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025.

ملخص النتائج المالية

جميع الأرقام بالدرهم الإماراتي وبالآلاف ما لم يُذكر خلاف ذلك الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 المقارنة على أساس سنوي (%) الإيرادات 539,940 593,281 (9.0) الربح الإجمالي 176,852 165,119 7.1 الربح قبل الضريبة 55,956 58,080 (3.7) الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1 74,521 82,404 (9.6) صافي الربح للفترة 51,537 69,537 (25.9) صافي الربح المعدّل للفترة 2 51,537 36,512 41.2 ربحية السهم (درهم) 0.02 0.03 -

¹ يتم احتساب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) بإضافة صافي تكاليف التمويل، ومصروف ضريبة الدخل، والاستهلاك، والإطفاء إلى صافي الربح، مع استبعاد الإيرادات غير التشغيلية.

2 يستثني صافي الربح المعدّل للفترة الأرباح غير المتكررة الناتجة عن بيع الأصول والعمليات المتوقفة، كما تم تعديله لاستبعاد التكاليف المرتبطة بالاندماج.

أداء متوقّع في المبيعات بالتزامن مع تطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية لـ "أدكووب"

بلغت إيرادات المجموعة 540 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، بانخفاض قدره 9% مقارنة بالعام الماضي، ويأتي هذا نتيجة لتنفيذ خطة برنامج إطلاق العلامة التجارية لـ "أدكووب" في منافذ البيع، والتراجع في أنشطة مبيعات الجملة ذات الهوامش المنخفضة، بالإضافة إلى الأثر الصافي لعدد منافذ البيع التي تم افتتاحها مقابل تلك التي تم إغلاقها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

سجّل قطاع التجزئة إيرادات قدرها 487 مليون درهم، مع تسجيل انخفاض بنسبة 5% في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وذلك نتيجة خضوع منافذ البيع القائمة لعمليات تجديد مرتبطة بتطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية "أدكووب"، إذ شهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق الخطة في 20 منفذ بيع، مع وجود 80 منفذًا آخر قيد التنفيذ، والتي من المقرر الانتهاء منها بحلول يونيو 2025، ويأتي هذا ضمن الخطوات الاستراتيجية المتخذة لبناء منافذ بيع تتميز بالطابع العصري وتقدم خدمات رائدة للمجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات التجارية فقد حقق 53 مليون درهم في الإيرادات، بارتفاع 8% مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بنسبة إشغال بلغت 92% عبر أكثر من 70 مركزاً تجارياً يحمل علامة "مكاني".

تحقيق ربحية قوية على أساس معدّل

بالرغم من تراجع صافي الربح المحاسبي من 69.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 إلى 51.5 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، إلا أن أداء المجموعة كان قوياً على أساس معدّل، حيث ارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 41% مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون. يُذكر أن نتائج الربع الأول من العام الماضي تضمنت مكاسب استثنائية من بيع أصول غير أساسية، قابَلها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الدمج.

تدفقات نقدية قوية وميزانية خالية من الديون

واصلت مجموعة مير تحقيق تدفقات نقدية قوية، وأنهت الربع الأول من عام 2025 بصافي نقدي قدره549 مليون درهم، وذلك بعد سداد كافة الديون الخارجية بالكامل خلال هذه الفترة. يتيح هذا المركز المالي القوي للمجموعة مرونة عالية لمواصلة الاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي عبر قطاعي التجزئة والعقارات التجارية.

ومن جهته قال السيّد نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير ، تعليقاً على نتائج المجموعة: "تعكس نتائج الربع الأول الأثر الإيجابي المبكر لاستراتيجية التحول التي ننفذها، والتي تشمل إعادة هيكلة العمليات، وتطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية "أدكووب" فعلياً في شبكة منافذ البيع، إلى جانب تعزيز التكامل بين أنشطة التجزئة والعقارات التجارية. هذا ويمنحنا مركزنا النقدي القوي وخلو الميزانية من الديون القدرة على إعادة الاستثمار بثقة في تطوير تجارب التجزئة الحديثة ومراكز مجتمعية متكاملة. نؤكد التزامنا بالنمو المستدام وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في دولة الإمارات."

نبذة عن مجموعة مير:

مجموعة مير هي شركة للاستثمارات الاستراتيجية تأسست في أبوظبي، وتعمل من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة على دعم النمو المستدام عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية. تدير مير عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية بما فيها أدكووب و"سبار"، السلسلة الأوروبية المتميزة التي تتواجد في أبو ظبي منذ أكثر من عقد. وتُعد أدكووب، التي تأسست عام 1977، إحدى أبرز سلاسل التجزئة الرائدة إذ ضمّت سبع علامات تجارية موثوقة هي: أبوظبي التعاونية، والعين التعاونية، والظفرة التعاونية، ودلما التعاونية، والجمعيات التعاونية (COOPS)، وإيرث، وميغا مارت، تحت كيان موحّد بناءً على القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما تمتلك مجموعة مير محفظة عقارية تجارية رائدة تُعرف بـ"مكاني"، والتي تصنّف بين أفضل خمس مشغلين عقاريين في أبوظبي، مع معدل إشغال يبلغ 92% عبر مساحة تزيد على 392,000 متر مربع من العقارات. وتشمل المحفظة أكثر من 70 مركز تسوّق مجتمعي وعدداً من الأصول التجارية البارزة، بما فيها العين مول. وتعمل المجموعة وفق نموذج التكامل العمودي، ما يضمن معايير الجودة واستدامة سلاسل التوريد، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتزامها بالإسهام في رفاهية المجتمع، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

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