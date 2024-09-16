دبي: أعلنت شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز (SSGA)، شركة إدارة الأصول التابعة لشركة ستيت ستريت كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (STT)، عن تعيين شخصيتين بارزتين في منصبين رئيسيين لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط. فقد انضمت السيدة كارين خير الله إلى مكتب دبي بمنصب مديرة إدارية ورئيسة استراتيجية الاستثمار والأبحاث في الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما انضم السيد جورج حنا إلى مكتب الرياض كمدير إداري ورئيس أعمال شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز في المملكة العربية السعودية.

تتمتع السيدة كارين بخبرة واسعة تزيد عن 25 عاماً في مجال الخدمات المالية في كندا وسويسرا والشرق الأوسط، إلى جانب خبرتها القوية في مجال أبحاث الاستثمار وإدارة المحافظ والحلول الاستثمارية. وقبل انضمامها إلى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، شغلت السيدة كارين أيضاً مناصب قيادية في مجال تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية. وفي منصبها الجديد، ستعمل السيدة كارين تحت إشراف جينيفر بيندر، التي تشغل منصب كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي؛ وإيمانويل لورينا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستتولى قيادة استراتيجية الاستثمار وجهود البحث للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يمتلك السيد جورج خبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع إدارة الأصول في المنطقة، وقد شغل عدداً من المناصب القيادية بما في ذلك منصب كبير مسؤولي الاستثمار في العديد من المؤسسات الرائدة. وهو يتمتع بمعرفة عميقة وعلاقات واسعة في مجال الاستثمار السيادي والمؤسسات الاستثمارية والثروات الخاصة. ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى السيد جورج الإشراف على جميع أنشطة شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز في قطاع الاستثمارات والتوزيع في السعودية، وسيسعى بالشراكة مع بنك ستيت ستريت إلى تعزيز حضور الشركة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف لورينا.

وعلّقت جينيفر بيندر على هذه الخطوة بقولها: "يمثّل تطوير الخبرات الاستثمارية ذات المهارات العالية في المنطقة أولوية حاسمة بالنسبة لنا، وذلك لنضمن تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وشركائنا في الشرق الأوسط، بالاستفادة من خبراتنا العالمية".

تعد ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار ومؤسس مشارك لأول صندوق استثمار متداول مدرج في الولايات المتحدة، وتدير الشركة أصولاً تزيد قيمتها عن 4 تريليون دولار. وبعد أن عملت في المنطقة لأكثر من 30 عاماً، تسعى الشركة إلى توسيع نطاق حضورها وقدراتها وعروضها في الرياض وأبوظبي ودبي.

وقال إيمانويل لورينا: "يعكس تعيين كارين خير الله وجورج حنا التزامنا بتوسيع نطاق تواجدنا الإقليمي وتقديم حلول استثمارية مصممة خصيصاً لعملائنا في الشرق الأوسط. ونثق بقدراتهما على دعم فريق القيادة الإقليمي في تحقيق استراتيجية النمو، مستفيدين من إرثنا العريق في السوق".

نبذة عن شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز

لطالما كانت شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز شريكاً موثوقاً به للحكومات والمؤسسات والمستشارين الماليين حول العالم لأكثر من أربعة عقود. وبفضل نهجنا الصارم الواعي بالمخاطر والقائم على البحث والتحليل وخبرتنا العميقة في السوق، تمكنّا عبر اتباع مجموعة واسعة من المؤشرات والاستراتيجيات النشطة من خلق حلول فعالة من حيث التكلفة. وباعتبارنا رواداً في الاستثمار في المؤشرات وصناديق المؤشرات المتداولة، فإننا نبتكر دوماً طرقاً جديدة للاستثمار. ونتيجة لذلك، أصبحنا رابع أكبر مدير للأصول في العالم* حيث تبلغ قيمة أصولنا 4.37 تريليون دولار أمريكي†.

* مركز أبحاث "بينشينز آند إنفستمنتز"، كما في 31/12/23.

† هذه القيمة كما في 30 يونيو 2024، وتتضمن أصولاً مُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة بقيمة 1,393.92 مليار دولار، منها حوالي 69.35 مليار دولار في شكل أصول ذهبية فيما يتعلق بمنتجات إيصالات الإيداع من ستاندرد آند بورز SPDR، التي تضطلع شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز موزعون ش.ذ.م.م (SSGA FD) بدور وكيل التسويق الوحيد لها. شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز موزعون ش.ذ.م.م (SSGA FD) وشركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز هما شركتان تابعتين. يرجى ملاحظة أن جميع الأصول المُدارة غير مدققة.

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