أبوظبي ونيويورك – أعلنت شركة "ستونبيك"، شركة الاستثمارات البديلة الرائدة في البنية التحتية والأصول المادية، اليوم، عن إطلاق منصة "وهج بيك" ، والمتخصّصة في تطوير مشاريع عالية الجودة في مجال الطاقة المتجدّدة في المنطقة والعالم.

وتستثمر "وهج بيك" في مشاريع الطاقة المتجدّدة، التي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. وتستفيد استراتيجية المنصة من السياسات الحكومية الداعمة في المنطقة، التي تشمل الأجندات الوطنية للطاقة التي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء.

يتولى إدارة المنصة المهندس مثنى القطيشات، النائب السابق لرئيس شركة «جينكو باور»، بخبرة تمتد إلى 17 عاماً في قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط. وتشمل خبرته قيادة تطوير وتنفيذ أكثر من 5 جيجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك قيادة تطوير وتنفيذ مشروعين كان كلٌّ منهما الأكبر عالمياً عند دخوله الخدمة، وذلك على التوالي. ويعاونه فريقٌ داخليٌ متكامل يضم خبراء تزيد خبرتهم التراكمية على 100 عام، ويغطي جميع التخصصات الأساسية — الفنية والقانونية والتجارية والمالية والنمذجة المالية والمحاسبة — اللازمة لتطوير هذه المشاريع وتنفيذها.

وبهذه المناسبة، قال المهندس مثنى القطيشات: "تهدف حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تطوير ما يقارب 175 جيجاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ما يخلق حاجة متنامية لإيجاد بنية تحتية موثوقة لمشاريع الطاقة المتجدّدة. نحن على استعداد لتلبية هذا الطلب وتوظيف خبرات فريق ‘وهج بيك‘ وشركة ‘ستونبيك‘ في مجال الاستثمار بالطاقة المتجدّدة وإنشاء المنصات. صُمّمت المنصة برؤية طَموحة قابلة للتوسع على المدى الطويل، بما يواكب التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الطاقة المتجدّدة. ونتطلع إلى بناء شراكات وثيقة مع الشركاء في القطاع لاغتنام الفرص الواعدة وتعظيم الاستفادة منها.

من جانبه، قال هاجر نغدي، عضو مجلس إدارة منتدب أول ورئيس "ستونبيك" في منطقة آسيا والشرق الأوسط: "نجحت شركة ‘ستونبيك‘ في تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكاتبها في كلّ من الرياض وأبوظبي، وإعلانها في وقت سابق من هذا العام عن إبرام شراكة استراتيجية مع الصندوق العربي للطاقة. ويأتي إطلاق منصة ‘وهج بيك‘ تأكيداً على التزامنا تجاه المنطقة. ونتطلّع لتوظيف خبراتنا والاستفادة من حضورنا على المستوى المحلي في بناء وتطوير المنصات الإقليمية بالتعاون مع مثنى القطيشات وفريق ‘وهج بيك‘".

بدوره، قال ريان تشوا، عضو مجلس إدارة منتدب أول في شركة "ستونبيك": تعكس منصة ‘وهج بيك‘النهج الذي نتبناه في تطوير المنصات، القائم على الجمع بين الكفاءات المتميزة ورأس المال طويل الأجل، إلى جانب قدراتنا المتنوعة وشبكة علاقاتنا الواسعة لتوفير البنية التحتية الأساسية، بما يتوافق مع استراتيجيتنا العالمية للطاقة المتجدّدة. نثق بمثنى القطيشات و بفريق عمل وهج، وما يمتلكه من خبرات ومعرفة محلية، الأمر الذي يمكّننا من أداء دور محوري في مسيرة تحول الطاقة التي تشهدها أسواق المنطقة".

وتشمل خبرات "ستونبيك" في إنشاء المنصات كلاً من منصات "Asia Energy Storage Platform"، و"Peak Energy"، و"Synera Renewable Energy"، وجميعها متخصصة في تطوير وامتلاك وتشغيل أصول الطاقة المتجدّدة في آسيا. كما ساهمت "ستونبيك" في تطوير وتشغيل أصول توليد الطاقة الشمسية الموزّعة في أمريكا الشمالية عبر منصتها "Madison Energy Investments"، والتي اختتمت الشركة استثمارها فيها عام 2023. ومؤخراً، أطلقت الشركة منصتين جديدتين هما "JouleTerra" المتخصصة في تجميع الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة في أوروبا، و"Longview Infrastructure"، المتخصّصة في تطوير واستثمار مشاريع نقل الكهرباء في أمريكا الشمالية.

[ومن خلال هذه المنصات وغيرها من الاستثمارات التي تدعمها "ستونبيك" حالياً، تمتلك الشركة محفظة مشاريع متجدّدة بقدرة إجمالية تبلغ 10.4جيجاوات وتشمل مشاريع قيد التشغيل، وأخرى في مراحل الإنشاء أو التطوير في مجالات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة.]

نبذة عن ستونبيك

ستونبيك شركة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة، متخصصة في البنية التحتية والأصول المادية، تُدير أصولًا بقيمة تقارب 76.3 مليار دولار. ومن خلال استثماراتها في شركات الأصول الدفاعية حول العالم، تسعى ستونبيك إلى تقديم قيمة حقيقية لمستثمريها وشركات محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على الحماية من المخاطر وتحقيق عوائد قوية معدّلة حسب المخاطر. وبصفتها راعية لصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة والائتمان، توفّر ستونبيك رأس المال والدعم التشغيلي والشراكات طويلة الأمد لتنمية استثماراتها في القطاعات التي تستهدفها، والتي تشمل النقل والخدمات اللوجستية،والبنية التحتية الرقمية، والطاقة والتحول في مجال الطاقة، والعقارات. ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، ولها حضور عالمي في كل من هيوستن، وواشنطن العاصمة، ولندن، وهونغ كونغ، وسول، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو، وأبوظبي، والرياض.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.stonepeak.com

