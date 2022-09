دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ستاي ويل القابضة، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال إدارة الفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإحدى الشركات التابعة لسيبو برنس العالمية للفنادق، عن بدء مشروع توسع كبير كخطوة فعَالة من ضمن استراتيجيتها الجديدة لتوحيد قطاع السياحة العالمية في مناطق النمو الرئيسية في كل من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا

تأتي خطة التوسع الطموحة، التي بدأت في الربع الرابع من عام 2022، على خلفية انتعاش السياحة الدولية التي شهدتها الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مع تسجيل ما يقارب من 250 مليون وافد دولي، وفقًا لأحدث احصائيات السياحة العالمي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ووضعت ستاي ويل خطة توسع متوسطة إلى طويلة الأمد شملت الإعداد لتسليم 250 فندقاً ضمن وجهات الضيافة الرئيسية المخصصة في المناطق الهامة. ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة، كوجهة رئيسية من ضمن خطة التوسع، التي احتلت المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط التي تضم أكبر عدد من السياح الدوليين، حيث استقبلت 8.08 مليون وافد في عام 2020، إضافة إلى مجموعة مميزة من الفنادق في كل من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ورغبة من شركة ستاي ويل القابضة في الحصول على حصة الأسد من الفنادق والمنتجعات الجديدة في الشرق الأوسط، أولت أهمية كبيرة للمنطقة ضمن استراتيجيتها الجديدة، خاصة بعد الإقبال الكبيير للسياح الذي تشهده المناطق الشعبية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الإمارات العربية لمتحدة ومصر، كما تشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية ستشهد ثورة سياحية في السنوات القليلة المقبلة. وتضم محفظة ستاي ويل حالياً 4 فنادق في منطقة الشرق الاوسط وتسعى للاستثمار في المنطقة بعلامتها التجارية الجديدة ذا برنس أكاتوكي في أقرب وقت ممكن. ومع توقعات النمو القوية والإيجابية هذه، تخطط العلامة لتوسيع محفظتها من الفنادق في المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة وتسعى لمضاعفة استثماراتها في القريب العاجل.

وتشمل المناطق الرئيسية الأخرى التي تم تحديدها لزيادة توسيع سلسلة الضيافة كل من أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا، والتي تعتبر أسواقًا بإمكانات عالية جداً في قطاع الضيافة. وفقًا للمتحدث الرسمي، تتلائم هذه الأسواق مع استراتيجية النمو للعلامة التجارية وتتناسب أيضًا مع خطة الضيافة الشاملة للمجموعة التي تعتمد على التنويع.

وصرح سيمون وان، رئيس شركة ستاي ويل القابضة:"لطالما كانت ستاي ويل القابضة في طليعة قطاع الضيافة المدفوعة بالقيمة التي تقدمها في جميع وجهاتها العالمية. وتم وضع خطة التوسع الخاصة بنا لتقديم منتجاتنا وخدماتنا حسب الطلب إلى جمهور مستهدف أوسع وأكثر تميزًا. كما كان النمو في جنوب شرق آسيا بما في ذلك تايلاند وسنغافورة وفيتنام ضمن خططنا لمرحلة التالية.

وسيركز مشروع التوسع، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2032، بشكل أساسي على نموذج تقليل الأصول مع جزء كبير من المحفظة التي تديرها المجموعة مباشرة. كما سيتم توزيع معظم العقارات الجديدة عبر الوجهات الترفيهية الشهيرة التي تضم إمكانات سياحية كبيرة.

أما روهيت فيج، نائب رئيس قسم التطوير في ستاي ويل القابضة فقال: "ينصب تركيزنا الرئيسي على بناء وجود قوي في كل من هذه المناطق بما يتماشى مع استراتيجيتنا التوسعية. إلى جانب تقديم تجارب فريدة في جميع فنادقنا ومنتجعاتنا، ونريد أيضًا المساهمة في نمو قطاعات السياحة المعنية، مما سيزيد من ظهور علامتنا التجارية والاعتراف بها في الأسواق العالمية. وتعتمد رؤيتنا على استكشاف فرص النمو من خلال تحويل فنادق التشغيل، وإلقاء نظرة على محافظ إدارة التشغيل، وبالتالي وضع ستاي ويل كشريك سياحي مفضل.

تنمية محفظة الاستثمارات

وقعت المجموعة مؤخرًا على علامة تجارية فندقية جديدة وهي بارك بروكسي في مصر – وهي علامة فندقية فريدة توفر مزيدًا من المرونة لأصحاب الفنادق. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع أول فندق تحت جناح بارك ريجيس المطور للعلامة التجارية، فندق «بارك ريجيس برنس» في جزر ديرة بدبي، الإمارات العربية المتحدة. وفقًا لسيمون وان، فإن إضافة هذه الفنادق الجديدة إلى أسطول ستاي ويل يكمل شبكة الفنادق الحالية للعلامة التجارية في المنطقة.

يستعد فندق بارك ريجيس برنس المصمم على طراز المنتجع بجزر ديرة ليكون وجهة الأشهر للعطلات في دبي، متوجًا عملية توسيع المجموعة. ومن المتوقع أن يفتتح أبوابه للضيوف بحلول الربع الأول من 2023، وقد تم تصميم بارك ريجيس برنس ليلبي أعلى المعايير للضيوف.

وتعتبر بارك ريجيس برنس، تطوراً كبيراً للعلامة التجارية بارك ريجيس للفنادق والتي أطلقت لأول مرة في 2006.وبعد ترأسه على عرش «الفنادق الأكثر رصانة في العالم»، يعد بارك ريجيس برنس أحدث ما أطلقته في مجموعة العلامات التجارية الرائعة للشركة. تم تصميمه ليكون استثنائيًا ولكن يمكن الوصول إليه، ويمكن للضيوف الذين يسافرون للعمل والترفيه الاستمتاع بتقاليد وفخامة تجربة فندقية كلاسيكية منسقة بشكل جميل، ممزوجة بسلاسة مع التكنولوجيا الحديثة.

تتضمن العلامة التجارية المشتركة لفنادق سيبو برنس و ستاي ويل: The Prince Akatoki و The Prince و Grand Prince Hotel و Policy و Park Regis و Prince Hotel و Leisure Inn Plus و Prince Smart Inn و Leisure Inn. تقدم كل علامة تجارية للضيوف تجارب ذو جودة متميزة تتنوع مابين الفخامة ونمط الحياة وحتى المستوى المتوسط.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ستاي ويل:

تقدم ستايل ويل القابضة، وهي واحدة من أكبر مجموعات إدارة الفنادق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وشركتها الأم فنادق سيبو برنس العالمية، مجموعة متنوعة من الفنادق عبر شبكة مشتركة تضم 129 فندقًا جاهزًا وقيد الإنشاء حول العالم.

تتضمن العلامة التجارية المشتركة لفنادق سيبو برنس و ستاي ويل: The Prince Akatoki و The Prince و Grand Prince Hotel و Policy و Park Regis و Prince Hotel و Leisure Inn Plus و Prince Smart Inn و Leisure Inn. تقدم كل علامة تجارية للضيوف تجارب ذو جودة متميزة تتنوع مابين الفخامة ونمط الحياة وحتى المستوى المتوسط.

حددت كل من فنادق سيبو برنس العالمية و ستاي ويل هدفًا استراتيجيًا لتقديم 250 فندقًا على المدى المتوسط إلى الطويل. سيتم توسيع علامتي الشركة التجارية عبر مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

تدير فنادق سيبو برنس العالمية شبكة مشتركة من 56 فندقًا و 31 ملعبًا للجولف و 10 منتجعات تزلج. تمتلك ستاي ويل شبكة حالية من 27 فندقًا جاهزًا و 8 فنادق أخرى سيتم افتتاحها خلال السنوات القليلة القادمة. بالإضافة إلى ذلك ، لدى ستاي ويل شريكان استراتيجيان رئيسيان هما Manhatton Hotel Group في الصين (26 فندقًا) ومجموعة Cristal في الشرق الأوسط (9 فنادق).

لمزيد من المعلومات قم بزيارةhttps://www.staywellgroup.com/