التركيز على تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وإدارة الثروات بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للأثرياء

دبي: أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن تعيين عائشة عباس بمنصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستعمل عائشة تحت الإشراف المباشر لرولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات، وبونجوي جانجيني، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد والأعمال في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وستكون عائشة في منصبها الجديد مسؤولةً عن تنفيذ استراتيجية البنك وتطوير وبناء الأعمال في المجال المصرفي للأفراد في الدولة، مع التركيز على تنمية الخدمات الرقمية للبنك وإدارة الثروات وتوسيع قاعدة العملاء من أصحاب الثروات، وتعزيز العلاقات مع العملاء.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: "يعد هذا التعيين انعكاساً واضحاً لأهمية السوق الإماراتية بالنسبة لستاندرد تشارترد. وتعتبر دولة الامارات من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة لنا مع وجود فرص قوية للنمو. وتقدم عائشة خبرة طويلة إلى منصتنا الحالية ويسعدنا أن نرحب بها في فريق الإدارة بالدولة ".

وأضافت أبو منه: "رفعت بيئة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات من مستوى التجربة الشاملة للعملاء، وأصبحت تلبية احتياجاتهم من خلال تقديم المنتجات المبتكرة والحلول الرقمية ذات أهمية كبرى. نحن على ثقة من أن خبرة عائشة الكبيرة ونهجها في العمل الذي يتمحور حول العملاء سيستمران في تعزيز مسارنا الإيجابي في الدولة، ودفع أعمال البنك إلى مرحلة النمو التالية".

وقد انضمت عائشة إلى بنك ستاندرد تشارترد في فبراير 2019، وتتمتع بخبرة كبيرة في القطاع المصرفي تزيد عن 20 عاماً في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الممتازة وخدمات الأفراد، حيث شغلت مناصب مدير عام، ورئيس الخدمات المصرفية الممتازة وشبكة فروع البنك في دولة الإمارات، بالإضافة إلى باكستان وسلطنة عُمان والأسواق الأفريقية الرئيسية. وتحت قيادتها، تم تسريع وتحول استراتيجية النمو المحدثة للخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة والتجارية للبنك، من خلال زيادة التركيز على تجربة العملاء وتوفير الخدمات المخصصة.

وعملت عائشة قبل انضمامها إلى ستاندرد تشارترد مع بنك "إتش إس بي سي" في دولة الإمارات لمدة 18 عاماً، شغلت خلالها عدداً من المناصب العليا، وعملت على تطوير العديد من الخدمات المحلية والإقليمية والعالمية في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة.

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وسيم بن خضراء

الرئيس الإقليمي للاتصالات في أفريقيا والشرق الأوسط

لشؤون الشركات والعلامة التجارية والتسويق

ستاندرد تشارترد

هاتف: +971 56 5080106

البريد الإلكتروني: wasim.benkhadra@sc.com

نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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