دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق أول حساب مستدام للضمان المالي (Escrow) وإدارة الحسابات المصرفية (Account Bank) في دولة الإمارات، الأمر الذي يتيح للعملاء فرصة دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات إدارة السيولة النقدية. ويتيح الحل الجديد للشركات فرصة الاحتفاظ بالأموال في حساب ضمان أو حساب مصرفي يتم ربطه مباشرة بمحفظة البنك من القروض والمشاريع الخضراء والمستدامة المؤهلة، وفقًا لإطار البنك للمنتجات الخضراء والمستدامة.

ويُعد إطلاق هذا الحل في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو توسيع قدرات البنك في مجال المعاملات المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد من العملاء على حلول مالية مبتكرة وذات تأثير إيجابي. ويتوفر هذا الحل في دولة الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، والمملكة المتحدة.

وقالت ساندراين جوردان، الرئيس العالمي لخدمات الودائع والسيولة وحلول الضمان المالي في ستاندرد تشارترد: "تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة إقليميًا وعالميًا في مجال الاستدامة، وذلك بفضل التزامها الواضح بدفع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وبصفتنا من أقدم البنوك الدولية العاملة في الدولة، نفخر بدعم هذا التوجه الوطني من خلال تقديم حلول تمكّن العملاء من دمج الاستدامة في جوهر عملياتهم المالية".

وأضافت: "يوفر هذا الحل الجديد للضمان المالي وإدارة الحسابات المصرفية المستدامة وسيلة شفافة وموثوقة للعملاء لربط السيولة النقدية لديهم بنتائج مستدامة. ويُعد هذا مثالاً عمليًا على مساهمتنا في دعم أجندة الاستدامة الوطنية، ومساندة الشركات في تحقيق أهدافها طويلة الأجل".

وبصفته وكيلاً ضامناً ومستقلاً و/أو بنكًا مكلفا لإدارة الحسابات، يحتفظ ستاندرد تشارترد بالودائع ويضمن توافق استخدامها مع محفظة منتجاته المرتبطة بالاستدامة. وتُخصص هذه الأموال لمشاريع ومبادرات خاضعة لمعايير بيئية واجتماعية معترف بها عالميًا، مما يمنح العملاء شفافية ومساءلة أكبر، وانسجاما واضحا مع أهدافهم المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

ويُعزز هذا الحل الجديد ريادة ستاندرد تشارترد في مجال المعاملات المصرفية المستدامة، والتي تشمل حسابات نقدية مرتبطة بمؤشرات ESG، وحسابات مستدامة، وتمويل التجارة المستدام، وقروض تجارية مستدامة للمؤسسات المالية.

ويؤكد هذا الإطلاق التزام البنك بدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين العملاء من الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال أدوات عملية وقابلة للتوسّع.

ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجّل وجوداً له في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

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