المنامة : أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن استمرارية عملياته في مملكة البحرين بكامل طاقتها وبشكل طبيعي، مؤكداً التزامه بتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لعملائه عبر شبكة الفروع التقليدية والمنصات الرقمية المتطورة دون أي انقطاع، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء في مختلف الظروف.

وفي سياق تعليقه على الجاهزية التشغيلية، صرح الدكتور بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد البحرين، بأن البنك يضع استمرارية الخدمات لعملائه في مقدمة أولوياته. وأوضح أن هذا الاستقرار التشغيلي يستند إلى إجراءات قوية لاستمرارية الأعمال وقدرات رقمية متقدمة، إلى جانب خطط طوارئ راسخة تضمن تدفق الخدمات بسلاسة وأمان.

وأكد الدكتور كلينك أن مملكة البحرين تمثل سوقاً استراتيجية محورية للبنك، مشيداً بالمرونة العالية والاستقرار الذي يتميز به القطاع المالي والمصرفي في المملكة. وأشار إلى أن هذا الاستقرار مدعوم بإشراف تنظيمي دقيق وصارم من قبل مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية مالية متطورة تضاهي المستويات العالمية.

واختتم البنك بيانه بتجديد التزامه بمواصلة دعم عملائه والمساهمة الفعالة في تعزيز المنظومة المالية للبحرين. وشدد على أن البيئة المصرفية في المملكة تواصل إظهار مستويات استثنائية من القوة والصلابة، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المحلي على النمو والاستقرار رغم التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

