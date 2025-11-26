دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن نتائج تقريره العالمي بعنوان "مستقبل التجارة: الرقمنة"، والذي خلص إلى تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في الجاهزية للتجارة الرقمية. ويعكس هذا التصنيف قوة منظومة الدولة الرقمية، ووضوح بيئتها التنظيمية، وسرعة تبنّي الشركات للتقنيات الحديثة التي تسهم في إعادة تشكيل مسارات التجارة الدولية.

وتشير نتائج التقرير، الذي استند إلى استطلاع أكثر من ألفاً ومئتي (1,200) شركة متعددة الجنسيات في سبعة عشر (17) سوقاً رئيسياً حول العالم، إلى أن الحوسبة السحابية تمثل المحرك الأكثر تأثيراً في مسار التحول الرقمي لدى الشركات الإماراتية، حيث أكد سبعة وتسعون في المئة (97%) أنها عنصر أساسي في نماذج أعمالها، وهو أعلى معدل بين جميع الأسواق التي شملتها الدراسة[1]. كما برزت الدولة في اعتماد الأصول الرقمية بنسبة ثمانية وستين في المئة (68%)، مما يعزز مكانتها كمركز رائد للتسويات الرقمية والحلول المعتمدة على تقنية البلوك تشين.

وتُظهر البيانات أيضاً توسع الشركات الإماراتية في تبنّي التقنيات المتقدمة، حيث وصل اعتماد تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى ثلاثة وأربعين في المئة (43%)، فيما بلغ اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ستة وثلاثين في المئة (36%). وتعكس هذه المؤشرات اتساع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية وإدارة سلاسل التوريد والتفاعل مع العملاء. كما أبدت الغالبية الساحقة من الشركات في الإمارات، بنسبة ستة وتسعين في المئة (96%)، دعمها لتوسيع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي بهدف مواءمة المعايير الرقمية وتنظيم التجارة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.

وقال سيد خورام زعيم، المدير العام ورئيس إدارة التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: "نجحت دولة الإمارات في بناء واحدة من أكثر المنظومات الرقمية تطوراً وكفاءة على مستوى العالم. وتعمل السياسات الحكومية المتقدمة وجودة البنية التحتية والقدرات المؤسسية على تمكين الشركات من اعتماد التقنيات الحديثة بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع. ويعكس هذا التصنيف المكانة الريادية للدولة وقدرتها المستمرة على تطوير بيئة أعمال رقمية تستجيب لمتطلبات التجارة العالمية الحديثة."

كما يبرز التقرير امتلاك الشركات الإماراتية إحدى أقوى القدرات الرقمية الداخلية مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تدير ثلاثة وسبعون في المئة (73%) من الشركات برامج التحول الرقمي داخل مؤسساتها دون الاعتماد الكبير على مزودي الخدمات الخارجيين. ويبرهن ذلك على نضج بيئة الأعمال في الدولة واستعدادها لتنفيذ مبادرات رقمية معقدة بكفاءة عالية.

مؤشرات الرقمنة في دولة الإمارات

وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الرقمية، مدفوعةً باستراتيجيات تحول طموحة واعتماد متزايد للتقنيات الحديثة. كما يسهم تكامل البنية التحتية الرقمية، وتطور الإطار التنظيمي، وتعزّز التعاون عبر الحدود في ترسيخ دور الدولة شريكاً محورياً في تشكيل مستقبل التجارة العالمية.

تقرير مستقبل التجارة

يستند تقرير مستقبل التجارة إلى استطلاع أجرته شركة Kantar بين يوليو وأوائل أغسطس 2025، وشمل 1,200 من كبار التنفيذيين الماليين ومتخذي القرارات الرئيسيين في شركات متعددة الجنسيات (التي تتجاوز إيراداتها السنوية 250 مليون دولار أمريكي) في 17 سوقاً رئيسياً عبر أربع قطاعات. ويستعرض التقرير آراءهم حول التجارة العالمية واستراتيجياتهم للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

[1] مصر، هونج كونج، الهند، إندونيسيا، كينيا، الصين، ماليزيا، نيجيريا، الفلبين، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة وفيتنام.

