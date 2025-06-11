موديز ترفع تصنيف إعمار إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إعمار العقارية (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، وهي من أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة على مستوى العالم، عن قيام كل من وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية ووكالة موديز للتصنيفات الائتمانية برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة، ما يرسخ مكانة إعمار كشركة رائدة في السوق لما تتمتّع به من استقرار مالي ومرونة استراتيجية.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لإعمار من درجة BBB إلى درجة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة من درجة Baa2 إلى درجة Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الأسس المالية الراسخة لإعمار، وأداءها المستقر، وتوجهها الاستراتيجي السليم.

كما شمل هذا التحديث للتصنيف الائتماني لإعمار من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" الديون الممتازة غير المضمونة للشركة.

وضع مالي قوي مصحوباً بقدرات تنفيذية استراتيجية

حتى مارس 2025، بلغت إيرادات إعمار من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز نحو 127 مليار درهم إماراتي (34.6 مليار دولار أمريكي)، ما شكّل رؤية واضحة لإيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية حتى عام 2028. كما أنّ محفظة الأصول التي تولّد إيرادات مستمرة للشركة تواصل توسّعها، مدعومةً بكفاءة تنفيذية عالية، ومرونة العمليات، وتنوع مصادر الدخل.

واستند رفع التصنيف من قبل ستاندرد آند بورز إلى الارتفاع غير المسبوق في المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، التي بلغت 110 مليار درهم إماراتي (29.9 مليار دولار أمريكي) حتى ديسمبر 2024، بالإضافة إلى استقرار عمليات البيع المسبق التي وصلت إلى 65.4 مليار درهم إماراتي (17.8 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2024، فضلاً عن مركز النقد الصافي للشركة، ومستويات مديونيتها المنخفضة، وهوامش أرباحها القوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.

وأشارت وكالة موديز إلى الانخفاض الملحوظ في الدين المعدّل لإعمار من عام 2020 إلى مارس 2025، بالإضافة إلى تراجع نسبة الدين إلى حقوق الملكية خلال الفترة نفسها.

وتعقيباً على الإعلان عن رفع التصنيف الائتماني لإعمار، قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار: "نعتز بهذا التقييم الإيجابي من وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، ما يؤكّد نجاح استراتيجية الشركة، والجودة العالية التي تتميز بها أصولها، والتزامنا بالإدارة المالية المنضبطة. إنّ الوصول لهذا التصنيف المتميز لا يعكس قوة أدائنا فحسب، بل يجسد أيضاً الثقة باقتصاد دبي وسوقها العقارية. ونحن بدورنا سنواصل التزامنا بالنمو المستدام، والابتكار، وتحقيق قيمة استثنائية لمساهمي الشركة وكل من استثمر فيها".

سيولة عالية ومرونة تشغيلية

سجلت إعمار نسبة تغطية للفوائد بلغت نحو 24 ضعفاً خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس 2025، كما تمتلك سيولة نقدية بقيمة 25.4 مليار درهم إماراتي (6.9 مليار دولار أمريكي) (بخلاف أرصدة حسابات الضمان)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية ملتزَم بها وغير مسحوبة بقيمة 7.4 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي)، ما يمنحها سيولة وافرة ومرونة مالية عالية.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن كفاءة نشاطات إعمار في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه، إضافة إلى مرونة أعمالها في مجال التطوير العقاري، ساهمتا في رفع تصنيفها الائتماني. واستقطب دبي مول، على سبيل المثال، أكثر من 111 مليون زائر خلال عام 2024، مع نسبة إشغال إجمالية لمحفظة مراكز التسوق بلغت 98.5%، ما يعكس الأداء القوي لأصول إعمار التي تولّد إيرادات مستمرة.

نظرة مستقبلية مستقرة

أصدرت كل من ستاندرد آند بورز وموديز نظرة مستقبلية مستقرة، ما يجسد ثقتهما في قدرة إعمار على الحفاظ على مؤشرات ائتمانية قوية، وسيولة عالية، وأداء تشغيلي مستدام.

ويؤكد هذا الإنجاز مجدداً المكانة الرائدة لإعمار على مستوى القطاع العقاري العالمي، انطلاقاً من سوق ديناميكية وسريعة النمو في دبي.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى حوالي 1.7 مليار قدم مربّع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 120,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و40 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 9,800 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 32% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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