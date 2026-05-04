أبوظبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ستارت إيه دي، مسرّعة الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، بالشراكة مع أجيليتي، عن أسماء الفائزين بجائزة برنامج حاضنة ريادة الأعمال، وهو برنامج خاص بمؤسسي المشاريع من الطلاب يركز على تطوير المشاريع في القطاعات الأكثر أهمية في دولة الإمارات، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، والتطبيقات العملية.

ووقع الاختيار على ثلاثة فرق تميزت بمشاريعها، وتمكّنت من إحراز تطور واضح خلال البرنامج، وأثبتت قدرتها على إحداث تغيير ملموس، وهي:

الجائزة الأولى: جائزة أجيليتي للابتكار، 10,000 درهم إماراتي

توينابل (Twynable)

منصة توأم رقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق، تقوم بدمج نماذج معلومات البناء (BIM) وبيانات الحساسات والسجلات التشغيلية ضمن نظام ذكي موحّد للمباني، بما يتيح رؤى استباقية قائمة على البيانات.

الفريق: خوان دييغو كاستانيو (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي)، وبورخا غارسيا دي سوتو (المؤسس المشارك ورئيس الهندسة، عضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي)، وإيوب منغستي (رئيس الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، عضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي).

الجائزة الثانية: 7,500 درهم إماراتي

كوليدجد (Colleged)

منصة عالمية تربط بين طلاب المدارس الثانوية ومرشدين موثوقين من أبرز الجامعات حول العالم، بنموذج تفاعلي مباشر (نظير إلى نظير)، وتوفر إرشادًا شفافًا وميسور التكلفة لعمليات القبول الجامعي عبر نظام ضمان قائم على العمولة.

الفريق: أيبرك جيمين (مؤسس مشارك)، وتشاغان أوكور (مؤسس مشارك)

جائزة اختيار الجمهور: 2,500 درهم إماراتي

لما اديوكيشن (Lemma Education)

منصة تعليم رياضيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعتمد على التفاعل الصوتي، تساعد الطلاب على شرح خطوات تفكيرهم بشكل فوري، ما يعزز الفهم العميق ويطوّر مهارات حل المسائل.

الفريق: شايان أحمد (مؤسس مشارك)، ومايرا رفيق (مؤسس مشارك)، ودانيار جيلانغوزوف (مطور برمجيات)، وفليرا مهاني (مؤسس مشارك)

وقدم الطلاب المشاركون عدة مشاريع تعالج مجموعة من التحديات ، بما في ذلك "برينلوت" (Brainlot)، وهو تطبيق تعليمي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ و"ام ميدكون" (mMEDCON) مؤسسة غير ربحية تعمل على تطوير حلول صحية قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات لتحليل صور الرنين المغناطيسي بهدف الكشف عن الحالات العصبية ومتابعتها؛ و"مقياس" (Miqyas)، وهي منصة لضمان الجودة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإنشاءات السكنية؛ و"سين" (SCEEN)، وهي منصة منسّقة تجمع الفنانين الناشئين والمبدعين والعلامات التجارية، وتربطهم عبر مشاريع تعاونية وسرد قصصي مبتكر؛ و"ذا ويل كرافتر"(The Will Crafter)، وهي منصة رقمية لإعداد الوصايا والتخطيط للميراث لسكان دولة الإمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أشوين جوشي، مدير منصة ستارت إيه دي: "نحن سعداء بهذا الإنجاز الهام لمؤسسي المشاريع من الطلاب ومجتمع ريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي. أثبت المشاركون في هذه النسخة من البرنامج اهتمامهم بالتقنيات المتقدمة والأصالة، والتزامهم بمعالجة أبرز التحديات العملية في القطاعات الأكثر أهمية لدولة الإمارات والمنطقة عموماً. ونحن ممتنون لشركائنا والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال على مساعدتهم الطلاب على صقل أفكارهم وتجربة نماذجهم وتطوير حلولهم للمستقبل".

وشارك في البرنامج 40 عضو فريق ومؤسس مشروع من أكثر من 20 دولة، وشملت مشاريعهم أكثر من سبعة قطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا الطبية والمالية والتعليمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الوكيل وأدوات تعزيز الإنتاجية وتكنولوجيا البناء. وعمل الطلاب المشاركون على تطوير مشاريعهم مستفيدين من الإرشادات وبرامج تدريبية منظمة والتواصل مع الشركات والمستثمرين وحاضنات الأعمال في جميع قطاعات منظومة الابتكار بدولة الإمارات، بما في ذلك مبادلة، وإي آند، وهب 71، وأجيليتي، ونوكيا.

ومن جهته، قال فرانك كلاري، نائب الرئيس للاستدامة لدى أجيليتي: "نؤمن في أجيليتي بأهمية الاستثمار في المراحل المبكرة لريادة الأعمال. وتقدم منصة ستارت إيه دي لمؤسسي المشاريع من الشباب الأدوات العملية والإرشادات المناسبة والفرص اللازمة لتأسيس مشاريع ناجحة. وتعكس الأفكار والمشاريع التي شهدها يوم العرض قيمة التدريب على ريادة الأعمال ودعمها في المراحل المبكرة، وأهمية تزويد الطلاب المبدعين بالمهارات والفرص المناسبة للتواصل مع منظومة الأعمال والاستثمار".

ويندرج برنامج حاضنة ريادة الأعمال من جامعة نيويورك أبوظبي في إطار جهود ستارت إيه دي الأوسع لدعم تطوير المشاريع الناشئة في المراحل المبكرة من خلال شراكات مع جهات أكاديمية وأخرى من القطاعين العام والخاص. واستقطب البرنامج حتى الآن أكثر من 390 مشاركاً، وقدم الدعم لـ 79 مشروعاً طلابياً شملت ستة برامج. كما حظي بدعم قسم تطوير المسيرة المهنية بجامعة نيويورك أبوظبي، وبرنامج الأعمال والمنظمات والمجتمع في جامعة نيويورك أبوظبي، وبرنامج التعلم والتطوير التنظيمي في جامعة نيويورك أبوظبي، وكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، وفيولت فنتشرز، ونوكيا، وأجيليتي بوصفها الجهة الراعية الرئيسية.

لمحة حول ستارت إيه دي

مسرّعة أعمال عالمية تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها وتحظى بدعم من شركة "تمكين". توجّه المنصة الشركات الناشئة والمحلية والعالمية للتوسع داخل دولة الإمارات وخارجها. تقدّم المنصة نموذجاً جديداً للابتكار، من خلال إنشاء برامج تركّز على تحقيق أثر فعلي بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الحكومات والشركات والمستثمرين ومؤسسات الابتكار، مما يعزّز مساعي دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. ويعمل النموذج الفريد من نوعه على تمكين الشركات من زيادة الابتكار، عبر التعاون مع الشركات الناشئة ومساعدتها في تطوير أعمالها الأساسية وتزويدها بالتدريب اللازم ومنحها فرصة اختبار الحلول والرؤى تحت إشراف قادة القطاع.

كما تقدم المنصة فرصاً استثنائيةً لتطوير أعمال الشركات الناشئة المحلية والعالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الباحثين والمستثمرين والشباب، من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من البرامج والمرافق الحديثة وشبكة تواصل عالمية. تلعب ستارت إيه دي دوراً ريادياً في دفع عجلة الابتكار في قطاعات البناء والتجزئة والتمويل وغيرها من القطاعات الأساسية في الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت الشركات المشاركة في المنصة في جمع استثمارات بقيمة 270 مليون دولار أمريكي، بينما ولّدت عائدات وصلت إلى 220 مليون دولار أمريكي، وأطلقت أكثر من 80 مشروعاً تجريبياً مع مؤسسات عالمية ووفرت ما يزيد عن 2,500 فرصة عمل في أنحاء العالم.

لمحة حول شركة "تمكين"

تتعاون شركة تمكين مع مؤسسات محلية ودولية رائدة لتوفير مشاريع تسهم في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي والتعليمي في دولة الإمارات.

لمحة حول جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية والأبحاث في الشرق الأوسط تديرها جامعة بحثية أمريكية رائدة ة مرموقة. وتصنّف ضمن أفضل 31 جامعة في العالم حسب مؤسسة تايمز للتعليم العالي، مما يجعلها أعلى الجامعات تصنيفاً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتمكين طلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في ظل عالم مترابط، والتعاون بشكل وثيق لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية في العصر الحالي. وتضم الجامعة طلاباً متميزين من أكثر من 120 دولة يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساسي لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح لهيئة التدريس والطلاب على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات.

