"سبينس" تدخل السوق السعودية مع افتتاح أول متجر في الرياض

"سبينس" تفتتح أول متاجرها في المملكة في مجمع "لا سترادا يارد" بحي النزهة في الرياض، وتخطط لافتتاح ثلاثة متاجر أخرى في الرياض وجدة عام 2024، ومن المتوقع افتتاح 12 متجراً في المملكة بحلول عام 2028

المتجر الجديد يحظى بموقع متميز وتصل مساحته إلى 43,520 قدماً مربعة مع قدرات إنتاج محلية ستدعم متاجر سبينس الأخرى المُقرّر افتتاحها لاحقاً في المدينة

"سبينس" تستفيد من تنامي قطاع البيع بالتجزئة المحلي، وفرص التوسع الكبيرة في المملكة بالاستناد إلى عوامل هيكلية مواتية تدعم نمو القطاع

الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 يونيو 2024: أعلنت "سبينس"، إحدى أبرز متاجر السوبرماركت لبيع المواد الغذائية الطازجة ، افتتاح أول متجر لها في المملكة العربية السعودية، وذلك في مشروع مجمع "لا سترادا يارد" متعدد الاستخدامات في حي النزهة الراقي بمدينة الرياض. ويُعدّ مجمع "لا سترادا يارد" مركزاً ناشئاً للأنشطة السكنية والتجارية، ما يجعله الموقع الأمثل لافتتاح أول متجر لسبينس في المملكة بمساحة تصل إلى 43,520 قدماً مربعة. ويقدم المتجر الجديد مجموعة شاملة من السلع المستوردة والمحلية والمنتجات ذات العلامات التجارية والخاصة.

سيقدم متجر "سبينس" في "لا سترادا يارد" مجموعة واسعة من المخبوزات واللحوم والوجبات التي يتم إنتاجها ضمن المتجر وبقدرات إنتاج ذاتية بما يدعم التزام "سبينس" بالجودة و تقديم المنتجات الطازجة التي تشتهر بها العلامة التجارية في دولة الإمارات وسلطنة عمان. ومن خلال بناء قدرات إنتاج محلية في المملكة، تهدف "سبينس" إلى تعزيز وفورات الحجم، وهو عنصر أساسي لتعزيز ربحيتها واستمرارية طرح منتجاتها من الأغذية الطازجة. وستخدم مرافق الإنتاج في فرع"لا سترادا" متاجر "سبينس" الأخرى المُقرّر افتتاحها في الرياض هذا العام.

وبهذه المناسبة، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لدى "سبينس": "يسعدنا إطلاق منتجاتنا المتميزة في المملكة العربية السعودية، وهي سوق سريعة النمو تتمتع بقاعدة مستهلكين متنوعة مع إقبال كبير على المنتجات الطازجة عالية الجودة. ويشكل دخولنا السوق السعودية لحظةً تاريخية بالنسبة لعلامة تجارية إماراتية، ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالطلب القوي والأسس السوقية الإيجابية، ومدعوماً كذلك برؤية المملكة 2030 التي وفرت بيئة مثلى لنمو قطاع البيع بالتجزئة. ولا شك في أن سجلنا الحافل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الرؤى والشراكات المتميزة التي كوّناها في المملكة، يمنحنا فرصة قوية لبناء سمعة مرموقة في هذه السوق".

تخطط "سبينس" لافتتاح المزيد من المتاجر في مدينتي الرياض وجدة، أكثر مدن المملكة اكتظاظاً بالسكان، وتتوقع افتتاح ما يصل إلى 12 متجراً جديداً في المملكة بحلول عام 2028.

وتشكل فرص "سبينس" للتوسع في المملكة العربية السعودية نقطة انطلاق لتوسعها دولياً، حيث من المتوقع أن تصل مساحات التجزئة التابعة لها في المملكة بحلول عام 2033 إلى 86 مليون قدم مربعة، إي ما يعادل مساحة 1200 من متاجرها. ويرتكز هذا النمو في السوق السعودية على عوامل هيكلية مواتية، بما في ذلك توقعات بارتفاع عدد السكان في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% بين عامي 2022 و2028.

يتزامن دخول "سبينس" إلى السوق السعودية مع استمرار مساعي المملكة لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي بدعم من المبادرات الحكومية الطموحة، بما في ذلك رؤية 2030 والفعاليات العالمية القادمة مثل معرض الرياض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. وتسعى الحكومة السعودية إلى زيادة عدد الوافدين إلى المملكة بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتعزيز دخل الأسر وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وإذ تمهد هذه التغييرات لتوسع قطاع البيع بالتجزئة، تتمتع "سبينس" بوضع جيد يؤهلها لطرح منتجات فريدة عالية الجودة في السوق السعودية.

سيقدم متجر "سبينس" في "لا سترادا يارد" المستوى نفسه من تنوع المنتجات المترافق مع المعايير العالية التي توفرها الشركة في مواقعها الأخرى، وبذلك يتمتع عملاؤها في المملكة بالتنوع الواسع ومستويات الجودة الرفيعة التي تعرف بها الشركة. ويقع المتجر مقابل طريق الملك عبدالله مباشرةً، ويمكن الوصول إليه بسهولة من جميع الاتجاهات مع توفّر مواقف سيارات فسيحة لخدمة جميع العملاء.

يشار إلى أن "سبينس" تركز على النمو الاستراتيجي من خلال تعزيز منتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها. ويشمل ذلك زيادة عدد متاجرها؛ وتوسيع انتشار علاماتها التجارية الخاصة؛ وتوسع "ذا كيتشن باي سبينس"، وهو نموذج لصالة طعام مستقلة افتتحت الشركة فرعه الأول في دبي مول؛ وكذلك توسيع انتشار خدمة "سبينس سويفت"، منصة التوصيل المحلية المنتشرة حالياً في دولة الإمارات. كما سيتم إطلاق منصة التسوق الإلكتروني التابعة لسبينس في السعودية بعد فترة قصيرة من افتتاح متجرها في "لا سترادا يارد".

نبذة عن "سبينس"

بدأت قصة "سبينس" في العام 1961 عند افتتاح أول متاجرها في ميدان النصر. وواصلت الشركة تنمية أعمالها منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أبرز متاجر السوبرماركت المفضّلة في دولة الإمارات بوجود 75 متجرًا (64 تملكه "سبينس" و11 تتولى إدارته، بما يشمل "ويتروس") في شتى أنحاء دولة الإمارات وسلطنة عمان. تحظى "سبينس" بشعبية واسعة في أوساط الوافدين والمواطنين في المنطقة، وتتمتع بسمعة طيبة وجديرة بها نظرًا لتحلّيها بتفكير مستقبلي، ومواكبتها الدائمة لظهور المنتجات الجديدة والتغيرات في توجهات الطبخ حول العالم. واليوم، تمكّنت "سبينس" دبي، التي يمتلك فيها حصة أغلبية المواطن الإماراتي علي البواردي، من ترسيخ مكانتها كعلامة قوية توّفر منتجات فائقة الجودة وتقدّم خدمة عملاء راقية. وبالإضافة إلى ذلك، تبقى المعايير العالية المتعلقة بالغذاء والسلامة والمنتجات الطازجة دومًا في مقدّمة الأخلاقيات التي ترتكز عليها الشركة - وهو مجرّد أحد الأسباب العديدة التي تعرّف علامة "سبينس" التجارية على أنها "التجربة الأكثر نضارة".

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