دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سبرينج فالي"، الشركة المحلية الرائدة في توريد الأغذية والسلع الزراعية، عن استثمارها في تطوير مركز توزيع جديد للسلع الغذائية الأساسية في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بقيمة 184 مليون درهم إماراتي، يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

تمتد مساحة المنشأة الجديدة على أكثر من 106 آلاف قدم مربع؛ حيث ستتميز بقدرات متقدّمة في المعالجة والتخزين، بما يشمل عمليات التعبئة والتغليف والتحميص والطحن للمنتجات الغذائية الاستهلاكية.

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في غضون عامين، وبمجرد دخوله إلى مرحلة التشغيل الكامل، يتوقع أن يعمل المركز على معالجة أكثر من 65 ألف طن متري سنويًا من مكوّنات الأغذية الأساسية؛ مثل البقول والتوابل والمكسّرات، ما يحقق عوائد سنوية تتجاوز 440 مليون درهم إماراتي.

وصرّح عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي": "يسعدنا الترحيب بشركة "سبرينج فالي" في (جافزا)، تأكيداً على التزامنا بالاستثمار في الحلول المبتكرة لتأمين مستقبل إمدادات الغذاء العالمية حيث يعتبر الأمن الغذائي من أكثر القضايا إلحاحاً في وقتنا الحاضر، في ظلّ توقعات تشير إلى نموّ التعداد السكاني العالمي بمقدار مليوني نسمة مع حلول العام 2050. وفي هذا الإطار، تساهم دبي بدور محوري باعتبارها مركزاً لتجارة الأغذية؛ حيث تتعامل مع نسبة 75% من واردات الأغذية والمشروبات إلى دولة الإمارات. ومن جانبنا، نواصل مسيرة الابتكار عبر محطّتنا المخصّصة للأغذية والمشروبات، وشبكة خدماتنا اللوجستية المتقدّمة ومجتمع أعمالنا الحيوي."

وتشير التوقعات إلى نموّ سوق السلع الزراعية العالمية من 220 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ليصل إلى 277 مليار دولار في عام 2028، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأنظمة الغذائية الصحية وزيادة السكان في العالم.

وقال تومز ماثيو، المدير التنفيذي لشركة سبرينج فالي للصناعات الغذائية: "بصفتنا علامة تجارية محلية رائدة، سيساهم مركزنا الجديد في (جافزا) بتعزيز دورنا في دعم الأمن الغذائي الإقليمي. وسيضمن موقعنا الإستراتيجي بجوار ميناء عالمي المستوى كفاءة الخدمات اللوجستية، ما يسهم في ترسّيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للأغذية".

وتماشياً مع أهداف الطاقة المتجدّدة في إمارة دبي، سيراعي تشغيل المنشأة الجديدة معايير المعالجة المستدامة للمنتجات بنسبة 100% ومبدأ الحياد الكربوني، مع تزويدها بمحطة للطاقة الشمسية، كما ستلبي أيضاً أعلى المعايير الدولية لسلامة الغذاء ومنع التلوث عبر شهادات "تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة"، و"معايير اتحاد التجزئة البريطاني العالمية" لسلامة الأغذية وجودتها، والالتزام بمعايير التشغيل في تصنيع الأغذية وسلاسل التوريد.

وجدير بالذكر أن المنطقة الحرّة لجبل علي (جافزا) تواصل جهودها الهادفة إلى تحقيق نموّ قويّ يُعزز ريادتها في تجارة الأغذية على مستوى دولة الإمارات. واليوم، تحتضن (جافزا) أكثر من 770 شركة متخصّصة في قطاع الأغذية والمشروبات، بنسبة زيادة سنوية قدرها 14%. وفي عام 2023، سجّل هذا القطاع بصمة قوية على حركة التجارة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 23.2 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نسبة 26% من إجمالي قيمة تجارة الأغذية والمشروبات في دبي.

لمحة عن "سبرينج فالي"

"سبرينج فالي، هي إحدى الشركات المورّدة الرائدة في قطاع الأغذية والسلع الزراعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تخصّصت في تجارة الجملة ومعالجة البقول والمكسّرات والتوابل. تأسست مجموعة "سبرينج فالي" على يد السيد شاجي ماثيو، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وعلى مدى يزيد عن 25 عاماً، ساهمت المجموعة بدور محوري في ضمان الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا. وفي كل عام، تقوم مرافق الإنتاج المتقدمة لدينا في دبي وأم القيوين وعمان والهند بمعالجة 100 ألف طن من البقول، و50 ألف طن من المكسّرات والتوابل، وفق نهج متقدم يضمن ثبات الجودة العالية وموثوقية التوريد.

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 10,890 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتشمل مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تعتبر "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم. وإلى جانب الخدمات وحوافز القيمة المضافة القائمة على الجودة، تساهم "جافزا" بتمكين متعامليها من الوصول السهل والمثمر إلى فرص الأعمال الكبرى في المنطقة.

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