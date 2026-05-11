دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سبادريك للاستثمار، المنصة الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي ونمط الحياة والمدعومة من مجموعة عبد الله العارف القابضة، عن انضمام شركة «سبورتس لاب» ، المتخصصة عالمياً في تصميم وتطوير المنتجات الرياضية، إلى محفظتها المتنامية، وذلك عبر منصة سبادريك للاستثمار الرياضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية سبادريك للتوسع، حيث تواصل بناء منظومة متكاملة تدعم المشاريع الرياضية من مراحل الفكرة والتصميم، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل، بما يعزز مكانتها كمركز متنامٍ للرياضة والابتكار وتجارب نمط الحياة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتميّز «سبورتس لاب» بخبرتها في تصميم الحلول الرياضية، وتطوير المنتجات، ودعم عمليات التفعيل، إلى جانب إدارة سلاسل الإمداد العالمية، حيث تعمل مع علامات تجارية ومؤسسات لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ في الأسواق. ومع حضورها الدولي، تضيف الشركة بُعداً تكميلياً لقدرات سبادريك، يتجاوز تطوير وتشغيل المرافق الرياضية.

ومن خلال دمج «سبورتس لاب» ضمن محفظتها، تعزّز سبادريك قدرتها على دعم شركائها عبر مختلف مراحل دورة حياة المشاريع الرياضية، بدءاً من تطوير المفهوم والتصميم، وصولاً إلى التنفيذ والتسويق التجاري.

وقال علي العارف، الرئيس التنفيذي لشركة سبادريك للاستثمار ومنصة سبادريك للاستثمار الرياضي: «يمثّل انضمام “سبورتس لاب” خطوة مهمة ضمن رؤيتنا طويلة الأمد لبناء منصة استثمار رياضي متكاملة، حيث تضيف خبراتهم قيمة نوعية في كيفية تصميم وتنفيذ المفاهيم الرياضية الحديثة على مستوى عالمي.»

من جانبه، قال سيغي ميوز، الرئيس التنفيذي للعمليات في سبادريك للاستثمار: «تتمتع “سبورتس لاب” بخبرة تنفيذية قوية تتكامل مع منصتنا التشغيلية، ما يتيح لنا ربط مراحل التصميم والتطوير والتنفيذ بشكل أكثر كفاءة، وتحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ضمن مختلف استثماراتنا.»

ويعكس هذا التوجه تطورات أوسع في القطاع، حيث تتقاطع الرياضة بشكل متزايد مع مجالات نمط الحياة والتجزئة والتكنولوجيا والتجارب التفاعلية، ما يعزز الحاجة إلى تكامل أوثق بين الاستثمار والتصميم والتنفيذ.

بدوره، قال ماثيو دانس-شوكر، الرئيس التنفيذي لشركة «سبورتس لاب»: «يمثل انضمامنا إلى سبادريك خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة توسعنا الدولي، حيث يتيح لنا العمل ضمن منظومة استثمار رياضي متكاملة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتقديم حلول مبتكرة لشركائنا حول العالم.»

وستواصل «سبورتس لاب» العمل تحت علامتها التجارية الحالية، مع التعاون ضمن محفظة سبادريك لدعم المشاريع المستقبلية ومبادرات التوسع الدولي.

وتؤكد هذه الخطوة التزام سبادريك المستمر بالاستثمار في القدرات التي تدعم تطور قطاع الرياضة، ليس فقط كصناعة عالمية، بل كجزء أساسي من نمط الحياة العصري.

حول سبادريك للاستثمار:

تُعد سبادريك للاستثمار منصة مقرها دبي تعمل عند تقاطع الرياضة ونمط الحياة والصحة، ومدعومة من مجموعة عبد الله العارف القابضة. وتركّز الشركة على الاستثمار وتشغيل مفاهيم قابلة للتوسع ضمن قطاع الرياضة، مع التزامها بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وتُعد منصة سبادريك للاستثمار الرياضي جزءاً من سبادريك للاستثمار، وتركّز على تطوير وتوسيع الشركات العاملة في مجالات الرياضة ونمط الحياة والصحة والقطاعات المرتبطة بها، من خلال محفظة متنامية تشمل البنية التحتية والتشغيل والخدمات المكملة، بهدف بناء منظومات متكاملة تدعم مستقبل الحياة النشطة.

حول «سبورتس لاب:

تُعد «سبورتس لاب» شركة دولية متخصصة في تصميم وتطوير المنتجات الرياضية، وتقديم حلول التفعيل وسلاسل الإمداد لعلامات الرياضة ونمط الحياة. وتعمل الشركة مع شركاء حول العالم لتحويل الأفكار إلى تجارب ومنتجات قابلة للتوسع وجاهزة للأسواق.

