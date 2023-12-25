دبي، الإمارات العربية المتحدة: يمثل اليوم خطوة رائدة في العالم الرقمي حيث أعلنت شركة " ساينجوي فيرس تكنولوجي" عن انطلاقها في دبي، المدينة التي دائماً مرادفة للابتكار والرؤية المستقبلية الناجحة. تهدف " ساينجوي فيرس تكنولوجي" (( Scienjoy Verse Tech Ltd، وهي مؤسسة ذات رؤية متقدمة في الميتافيرس المزدهرة، إلى إعادة تعريف مشهد التفاعل الافتراضي والترفيه على مستوى المنطقة والعالم.

تأسست " ساينجوي فيرس تكنولوجي" على يد مجموعة من أصحاب الرؤى التقنية والخبرات التخصصية المشهود لها دولياً والعقول المبدعة، وهي مصممة للاستفادة من الإمكانات اللامحدودة لـ Metaverse كونها مساحة مشتركة افتراضية جماعية تم إنشاؤها من خلال التقارب بين الواقع المادي المعزز افتراضياً والواقع المعزز (AR) والإنترنت .

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ظافر إيشيك، الرئيس التنفيذي لشركة Scienjoy Verse Tech Ltd " أن إطلاقنا لـ " ساينجوي فيرس تكنولوجي"، لا يعد فقط نقلة نوعية نحو المستقبل فحسب، بل إننا نقوم بتشكيل عالم افتراضي ذات ميزة فريدة وجديدة. حيث توفر دبي المدينة المشهورة بعجائبها التكنولوجية والمعمارية النظام البيئي المثالي لمشروعنا. مهمتنا هي إنشاء تقنية ميتافيرس ليست فقط متطورة من الناحية التكنولوجية، ولكنها أيضاً مندمجة بعمق في نسيج الحياة اليومية."

ستستضيف مبادرة ميتافيرس التابعة لشركة " ساينجوي فيرس تكنولوجي"، بيئات افتراضية متنوعة، تتراوح من مناظر المدينة الرقمية الصاخبة إلى المناظر الهادئة المستوحاة من الطبيعة. سيختبر المستخدمون مستوى من التفاعل الذي يتجاوز حدود العالم الرقمي الحالي. ونظراً لما يعكسه التنوع النابض بالحياة الذي تشتهر به دبي، فقد تم تصميم المنصة لتكون بوتقة تنصهر فيها الثقافات والأفكار وأنماط الحياة المتعددة.

يتضمن النهج الاستراتيجي للشركة في نهاية المطاف اسلوب دمج العديد من مشاريعها وابتكاراتها وشركاتها التابعة واسعة النطاق، بما في ذلك DVCC وSJ Media وSJ Music على منصة واحدة، حيث يجلب كل مشروع خبرته الفريدة لإثراء المتيافيرس. وذلك بدءاً من حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة والترفيه وحتى منصات التجارة الإلكترونية المبتكرة ومساحات المناسبات الاجتماعية الافتراضية، تستعد " ساينجوي فيرس تكنولوجي" لتقديم تجربة عالم افتراضي شاملة وآسرة.

وصرح الدكتور خليفة الشمري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في “ ساينجوي فيرس تكنولوجي" قائلاً: "تخيل حضور حفل موسيقي، أو تجربة عروض غامرة، أو إنشاء موسيقى مع أشخاص موهوبين من جميع أنحاء العالم داخل عوالم الميتافيرس، إنه في الحقيقة سيكون لديك احتمالات وخيارات لا حصر لها، ونحن على أعتاب جعل هذه التجارب بشكل واقعية ويومية."

و"أضاف الشمري ، إنه من خلال التأكيد على أهمية تجربة المستخدم، تكرس شركة Scienjoy Verse Tech Ltd جهودها لإنشاء ميتافيرس يمكن الوصول إليها على نحوٍ شامل وآمن. ومع التركيز القوي على الترفيه والإبداع، تلتزم الشركة على نحوٍ ثابت بضمان مساهمة التطورات الرقمية بشكل إيجابي في المجتمع وأسلوب الحياة على حدٍ سواء."

وفي معرض توضيحه لرؤية الشركة التي تحفز مشروع الميتافيرس الخاص بها، يقول الدكتور إيسيك أيضاً: “تم تصميم ميتافيرس لتعزيز مجتمع عالمي وكسر الحواجز الجغرافية وتمكين المستخدمين من الاتصال والتعاون وتبادل الخبرات بشكل لم يسبق له مثيل. نحن في " ساينجوي فيرس تكنولوجي" ندرك تماماً الإمكانيات العديدة والاستثنائية التي تطرحها التقنيات الناشئة لا سيما في المجال الرقمي، ونهدف إلى تسخير إمكاناتها لتعزيز المزيد من التناغم والتعاون العالميين."

بينما تشرع “ ساينجوي فيرس تكنولوجي" في هذه الرحلة، فإنها تدعو الشركاء والمبدعين والمستخدمين للانضمام إلى تشكيل الميتافيرس الذي لا يعد مجرد مساحة رقمية، ولكنه منصة للنمو والإبداع والتواصل. ومن خلال مقرها في دبي، تتمتع الشركة بموقع استراتيجي يجعلها رائدة عالمياً في هذه الصناعة الإبداعية، التي تقود الابتكار وتضع معايير جديدة في العالم الرقمي.

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نبذة حول: ساينجوي فيرس تكنولوجي" Scienjoy Verse Tech Ltd":

ساينجوي فيرس تكنولوجي هي شركة تكنولوجيا رائدة في طليعة الابتكار الرقمي. من خلال مهمة إعادة تعريف حدود التفاعل الافتراضي والإبداع، قامت شركة Scienjoy Verse Tech Ltd بتطوير Metaverse الرائدة التي تدمج التجارب الرقمية المتنوعة بسلاسة. تتضمن محفظتها مجموعة من الشركات التابعة المتخصصة في الأحداث الافتراضية، والإنتاج الإعلامي، والموسيقى، والتجارة الإلكترونية، وحلول التكنولوجيا المتقدمة، والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي، والألعاب الغامرة. تلتزم شركة Scienjoy Verse Tech Ltd بالاستدامة والشمولية، وتكرس جهودها لإنشاء عالم رقمي آمن وأخلاقي وديناميكي يثري الحياة على مستوى العالم.