دبي، أعلنت "سايفر كابيتال"، إحدى شركات رأس المال الاستثماري الرائدة، عن استثمارٍ استراتيجي في "كومون ويلث"، منصة الابتكار المتمحورة حول المجتمع، من شأنه إحداث تغيير جذري في مجال استثمارات المرحلة المبكرة. وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة على المضي قُدُماً في تجاوز الحدود التقليدية، وتجسد التزامها بتطوير مشاريع مبتكرة تعزز التعاون والشمولية في عالم الاستثمار.

وتعمل مؤسسة "كومون ويلث" على دعم وتمكين طيفٍ واسع من المستثمرين من خلال منصةٍ تتخطى الحواجز التقليدية التي تعترضهم، وتتيح لهم الوصول إلى فرص استثمارات المرحلة المبكرة. ويعكس هذا الاستثمار التواؤم بين القيم المؤسسية لـ "سايفر كابيتال" ورسالة "كومون ويلث" المتمثلة في إتاحة استثمارات المرحلة الأولى على نطاقٍ أوسع، ويشكل خطوةً نوعية تعزز تنوع وشمولية المنظومة الاستثمارية.

وقال بيل كيان، رئيس مجلس إدارة "سايفر كابيتال": " يسرنا الانضمام إلى منصة "كومون ويلث" في مساعيها لإعادة رسم ملامح مستقبل الاستثمارات. ويتواءم التزام المنصة بالمشاريع المتمحورة حول المجتمع مع هدفنا المتمثل في توفير بيئةٍ استثمارية تشاركية وإتاحتها للجميع. ونؤمن بأن استراتيجية "كومون ويلث" المبتكرة ستعيد تشكيل معالم المشهد الاستثماري القائم، وتفتح أبواباً جديدة أمام مُختلف المستثمرين."

وتعزز منصة "كومون ويلث" الطابع المجتمعي للاستثمار من خلال تشجيع التعاون وتبادل المعرفة. ويدعم الاستثمار الاستراتيجي لـ "سايفر كابيتال" هذه الرؤية، ويسهم في إزالة العقبات التقليدية التي تواجه مختلف المستثمرين، ويفضي إلى تمكينهم من المساهمة في استثمارات المرحلة الأولى، وتسريع نمو المنصة.

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