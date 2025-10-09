دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن توقيع مذكرة تفاهم مع "أكاديمية دبي الدولية" في تلال الإمارات، لاعتمادها رسميًا كأول "مدرسة معتمدة من سامسونج" في المنطقة. وتأتي هذه المبادرة المحلية في إطار برامج سامسونج التعليمية العالمية الهادفة إلى تمكين الطلاب بأحدث التقنيات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم الأكاديمية بدمج أجهزة سامسونج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية اليومية، بما يتيح بيئة تفاعلية قائمة على التكنولوجيا تُحفّز على الإبداع والتعاون وحل المشكلات. كما تطلق المبادرة برنامج "المعلم المعتمد من سامسونج"، حيث سيخضع 20 معلمًا من الأكاديمية لتدريب متخصص يهدف إلى دمج الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي بسلاسة ضمن المناهج الدراسية.

وتماشيًا مع "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031"، تركز مبادرة "مدارس سامسونج المعتمدة" على تعزيز الاستخدام المسؤول والمؤثر لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيتمكّن الطلاب من استخدام حزمة أدوات "سامسونج" التعليمية، مثل Math Solver، وNote Assist، وBrowser Assist، وSketch to Image، والاستفادة من خصائص مثل قلم S Pen ومنصة DeX لتجارب تعلم تفاعلية وعملية. كما سيتم إنشاء "مختبر سامسونج للذكاء الاصطناعي" داخل الأكاديمية، مزودًا بمجموعة متنوعة من منتجات "سامسونج" لدعم المشاريع التطبيقية الشاملة في مجالات البرمجة، والواقعين المعزز والافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الإبداعي.

ومن خلال الجمع بين البنية التحتية والتدريب والتكامل المنهجي، يضمن برنامج "المدارس المعتمدة من سامسونج" التوافق مع معايير التعليم الرقمي العالمية، والمساهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات. وفي الأكاديمية، سيتبنى أكثر من 200 طالب أجهزة Galaxy Tab اللوحية كأدوات تعليمية رئيسة، لتوظيف التكنولوجيا عبر مختلف المواد الدراسية من العلوم والرياضيات إلى الفنون. وسيتم إطلاق ما لا يقل عن عشرة مشاريع ابتكارية يقودها الطلاب في المرحلة الأولى، لتطبيق مهارات المستقبل في سياقات واقعية.

وقال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: "نؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس للابتكار، ومن خلال برنامج ’المدارس المعتمدة من سامسونج‘، نلتزم بتمكين المعلمين والطلاب بالمهارات والأدوات اللازمة للنجاح في عالم رقمي. وهذه الشراكة مع أكاديمية دبي الدولية لا تجسّد استثمارنا في التكنولوجيا المتقدمة للتعليم فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا المشترك بدعم ’استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031‘. معًا، نُعدّ جيلًا من المبتكرين القادرين على تشكيل المستقبل".

وقالت بونام بوجاني، الرئيس التنفيذي في Innoventures Education: " تعزز هذه الخطوة، باعتمادنا كـ"مدرسة معتمدة من سامسونج"، رؤيتنا في قيادة الطريق نحو دمج التكنولوجيا مع التعليم الهادف. ومن خلال الجمع بين تميزنا الأكاديمي وتقنية سامسونج وخبرتها العالمية، يمكننا بناء بيئة تُتيح للطلاب والمعلمين على حد سواء الابتكار والتعاون والتفوق. ستترك هذه المبادرة تأثيرًا دائمًا على مجتمعنا وتساعد على ضمان جاهزية طلابنا لمستقبلهم بكل كفاءة."

برنامج المدارس المعتمدة من سامسونج يكرّم المؤسسات التعليمية والمعلمين والطلاب على التميز في اعتماد التكنولوجيا والابتكار. مع انضمام مدرسة DIA، تعمل سامسونج على تعزيز رؤيتها في خلق شبكة عالمية من المدارس الرائدة في التعليم الرقمي، لضمان أن يكون الابتكار والذكاء الاصطناعي ليس فقط موضوعًا يُدرس في الفصول، بل يُمارَس ويُعاش يوميًا.

