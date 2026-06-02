دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة "جيمس فاوندرز المزهر"، لانضمامها إلى برنامج "المدارس المعتمدة من سامسونج". وتمثّل هذه الشراكة امتداداً لمساعي سامسونج في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الحديثة والتدريب المنظّم للمعلمين ضمن المنظومة التعليمية اليومية في مختلف أنحاء الدولة.

وفي إطار الشراكة، سيتم إنشاء "مختبر سامسونج للذكاء الاصطناعي" داخل المدرسة، مزوّداً بمجموعة من أجهزة سامسونج لدعم التطبيقات العملية في مجالات البرمجة، وتعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والتصميم الإبداعي. كما سينضم 200 طالب من المدرسة إلى برنامج "سفراء سامسونج للطلاب"، الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات والثقة اللازمة لقيادة التحول الرقمي داخل مدارسهم ومجتمعاتهم.

وقال جيروم هونغ، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: "تؤكد كل شراكة جديدة ما نلمسه على أرض الواقع في الإمارات العربية المتحدة. هناك إقبال حقيقي ومتنامٍ على دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، ورغبة من المدارس في أن يكون جزءاً أصيلاً من طريقة تعلم الطلاب، لا إضافةً سطحية. وانضمام مدرسة جيمس فاوندرز المزهر إلى شبكة 'المدارس المعتمدة من سامسونج' يعزز هذا النموذج، ويدعم أهداف 'استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031'. وأنا فخور بالنمو المتواصل لهذا البرنامج."

ومن جانبه، قال أكرم طارق، المدير والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس فاوندرز المزهر: "نشعر بفخر كبير بانضمام مدرسة جيمس فاوندرز المزهر إلى شبكة 'المدارس المعتمدة من سامسونج'. تعكس هذه الشراكة التزامنا بإعداد الطلاب لعالم سريع التغير، يُعدّ فيه الذكاء الاصطناعي والابتكار والثقة الرقمية عناصر أساسية. ومن خلال 'مختبر سامسونج للذكاء الاصطناعي'، وبرنامج 'سفراء سامسونج للطلاب'، وتدريب المعلمين، نُتيح فرصًا حقيقية لطلابنا ومعلمينا لاستخدام التكنولوجيا بهدف وإبداع ومسؤولية."

ولتمكين المعلمين من قيادة هذا التحول، سيخضع 17 معلماً من مدرسة جيمس فاوندرز المزهر لتدريب متخصص ضمن برنامج "المعلم المعتمد من سامسونج". ويهدف البرنامج إلى إعداد المعلمين لدمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في الحصص اليومية بشكل هادف، يتجاوز الاستخدام السطحي ليصل إلى تكامل حقيقي داخل الفصل الدراسي.

وتأتي هذه الشراكة منسجمةً مع "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031"، وتعكس التزاماً مشتركاً بالاستخدام المسؤول والعملي للذكاء الاصطناعي في التعليم.

وبذلك تصبح مدرسة "جيمس فاوندرز المزهر" ثالث مدرسة في الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى شبكة "المدارس المعتمدة من سامسونج"، بعد "أكاديمية دبي الدولية" و"مدرسة الإمارات الدولية ميدوز". ومع استمرار توسّع البرنامج، تسعى سامسونج إلى بناء شبكة عالمية من المؤسسات التعليمية الرائدة في التعليم الرقمي، حيث باتت تجربة الإمارات نموذجاً مرجعياً يجسّد هذه الرؤية على أرض الواقع.

