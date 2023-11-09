طلاب الجامعات القائمة في الوجهة الرائدة للتعلّم المستمر يمكنهم اليوم الاستمتاع بخصومات تصل إلى 30% على مجموعة مختارة من منتجات "سامسونج" عند شرائها عبر الموقع Samsung.com

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت سامسونج جلف للإلكترونيات شراكة مع مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم، لتزويد طلاب الجامعات القائمة في هذه الوجهة العالمية الرائدة للتعلّم المستمر بخصومات ومزايا حصرية على مجموعة مختارة من منتجات "سامسونج".

وقد جاء هذا الإعلان على هامش حملة ترويجية للطلاب شارك فيها كلّ من دوهي لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات، وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري.

وفي هذه المناسبة، قال دوهي لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: "يسرّنا أن نتعاون مع مجمّع دبي للمعرفة لتقديم مزايا حصرية للطلاب الموهوبين والطموحين الذين سيصبحون قادة المستقبل في اقتصادنا القائم على المعرفة. ولطالما نسعى في "سامسونج" إلى تمكين الطلاب عبر تزويدهم بأحدث الابتكارات والوسائل التكنولوجية، لضمان جهوزيتهم التامة لدخول سوق العمل في المستقبل. وتُعدّ هذه المبادرة إحدى المبادرات العديدة التي نحرص على تنفيذها اليوم لتعزيز فرص التعلم والتطوير لدى طلاب الجامعات. ونتطلع إلى نجاحنا في تحقيق الأهداف المنشودة من هذا البرنامج."

ونيابةً عن مجمّع دبي للمعرفة، أشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري إلى أن السبيل الأمثل للحصول على فرص لامحدودة لاكتساب المعرفة والتحفيز على التفكير بطرق مبتكرة يكمن في توفير سُبُل جديدة للوصول إلى أحدث الابتكارات والوسائل التكنولوجية الأمر الذي يسهم في إعداد جيل جديد من المبتكرين وطالبي العلم القادرين على مواكبة متطلبات المستقبل وإحداث التغيير والتطوير الإيجابي. وقال: "تنسجم جهودنا ومساعينا في مجمّع دبي للمعرفة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية إلى تدشين مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. من هذا المنطلق، يسرّنا أن نتعاون مع "سامسونج جلف للإلكترونيات" لتزويد المواهب في مجمّع دبي للمعرفة بالمزيد من السُبُل التي تسهم في تعزيز قدرتهم على الابتكار والتفكير الإبداعي".

وسوف تتيح هذه الحملة للطلاب الاستمتاع بخصومات تصل إلى 30% على مجموعة مختارة من منتجات "سامسونج" عند شرائها عبر الموقع الإلكتروني samsung.com. ويمكنهم أيضاً الحصول على قسائم شراء حصرية يمكن زيادة رصيدها تحت الرمز "DKP" واستخدامها عند تصفّح الموقع samsung.com. وتتيح لهم هذه القسائم الحصول على مجموعة إضافية من المزايا، مثل المزايا التي يوفرها تطبيق "Galaxy Entertainer" وخدمة "سامسونج كير بلس" لهاتفي "Galaxy Z Fold 5" و"Galaxy Z Flip5"، فضلاً عن خصم بنسبة 10% على مجموعة مختارة من منتجات "سامسونج".

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة سامسونج جلف للالكترونيات م.م.ح هي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي يقع مقرّها الإقليمي في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم.

ويشكّل مجمّع دبي للمعرفة إلى جانب مدينة دبي الأكاديمية العالمية القلب النابض لقطاع التعليم في مجموعة تيكوم، والتي توفر منظومة تعليمية متكاملة تضم ما يقارب من 30 ألف طالب وتتيح لهم التواصل من خلال الأنشطة وورش العمل والفعاليات التي تحفّز التعاون وتبادل المعرفة، ما يسهم في دفع عجلة اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

يُعدّ مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للاستديوهات وحيّ دبي للتصميم.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 10,800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.