(عمّان، الأردن): في إطار التزامها المستمر بدعم التعليم وتحفيز الابتكار، أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية التي تعد من أعرق مؤسسات التعليم العالي في المنطقة والمملكة، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك في شراكة استراتيجية لتوفير تعليم جامعي تقني وتكنولوجي من خلال ربط التعليم الجامعي بالتكنولوجيا العملية.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كل من المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، جونغ هو كانج، ورئيس الجامعة الأردنية، الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وفي إطار مذكرة التفاهم، ستتولى شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تنفيذ مجموعة من المبادرات الحيوية الهامة، التي تعكس حرص الشركة على الاستثمار المستدام في التعليم من خلال شراكات طويلة الأمد مع الجامعات الوطنية، ضمن رؤية أوسع تستهدف تمكين الشباب وبناء اقتصاد معرفي في الأردن والمنطقة.

وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم الشركة بتحديث وتطوير مختبر سامسونج القائم في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إعادة تأهيل منطقة القراءة، لتوفير بيئة تعليمية أكثر حداثة وابتكاراً تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك حرصاً منها على توفير بيئة تعليمية تقنية متكاملة ومحفزة على الإبداع والابتكار.

وتأكيداً على التزامها بدعم الأنشطة الجامعية النوعية وتعزيز تجارب الطلبة في المحطات المفصلية من رحلتهم الأكاديمية، ستقوم الشركة بتزويد الجامعة بالدعم التقني الكامل لحفل التخرج الستين، من خلال توفير أحدث المعدات من شاشات عرض فائقة الدقة، وأنظمة صوت متقدمة، ودعم لوجستي شامل، بما يضمن تنظيم احتفال استثنائي يليق بهذه المناسبة وبمكانة الجامعة، كما ستنشئ مركز خدمة متخصصاً ومتجراً لتجربة منتجاتهاSamsung Experience Shop داخل حرم الجامعة، بما يعزز دمج التعليم النظري بالتطبيقي، وبالتالي تقديم تجارب تدريبية تطبيقية للطلبة على أحدث منتجات وتقنيات سامسونج، وتمكين الطلبة من التفاعل العملي مع التكنولوجيا.

ودعماً للبحث العلمي وتسهيل تبادل المعرفة بما يثري مسيرة البحث والابتكار ويوسع آفاق التعاون الأكاديمي بين القطاعين التعليمي والتقني، ستتعاون الشركة مع الجامعة في تنظيم ورش عمل ومؤتمرات وندوات متخصصة، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة للبحث وتبادل المعرفة، ودعم المبادرات البحثية الطلابية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وضمن رؤيتها لتمكين الشباب عبر التكنولوجيا، ومنحهم فرصاً عملية للاستفادة من منتجاتها الرائدة، ستوفر سامسونج برنامج الشراكة المعززة (EPP) لطلبة وموظفي الجامعة، لتتيح لهم من خلاله فرصة الاستفادة من عروض وخصومات حصرية على منتجات سامسونج على مدار العام.

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