دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت سامبا نوفا، الشركة المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تطور النماذج الأسرع والرقائق الأكثر تقدماً في هذا المجال، أسرع منصة لتشغيل نموذج ديب سيك (R1 671B) للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث حققت هذه المنصة أسرع أداء وفقاً للدراسات التي أجرتها مؤسسة تحليلات الذكاء الاصطناعي المستقلة (Artificial Analysis).

ويعتبر نموذج ديب سيك (R1 671B) أفضل نموذج مفتوح المصدر للاستدلال في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد أصبح النموذج متوفراً عبر منصة "سامبا نوفا كلاود" بسرعات تصل إلى 198 رمزاً في الثانية لكل موجه. وقد أحدث ديب سيك طفرة تقنية في العالم حيث أظهر أن بالإمكان تدريب نماذج الاستدلال بكلفة أقل بكثير مما هو متوفر في السوق اليوم. وقد تم الاعتماد في عمليات الاستدلال في كثير من الأحيان على وحدات معالجة الرسومات (GPU)، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً، وقد عملت سامبا نوفا على توفير بديل أفضل عبر بنية تعتمد على وحدات (RDU) لتحقيق أداء أفضل في الاستدلال.

ويمكن للمطورين الذين يرغبون في استخدام هذا النموذج عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) ضمن فئة التسجيل اليوم في قائمة الانتظار، حيث ستقوم الشركة بتوفير الوصول تدريجياً خلال الأسابيع القادمة مع التوسع السريع في القدرة الاستيعابية لهذا النموذج.

ومنذ إطلاقه، أحدث نموذج ديب سيك R1 ضجة كبيرة عالمياً، حيث قدّم قدرات استدلال أعلى بتكلفة أقل بكثير من منافسيه، مع كونه مفتوح المصدر بالكامل. يعتمد هذا النموذج الثوري على نهج متقدم في تعلم الآلة يعتمد على تقسيم مهمة التعلم إلى مجموعة من "الخبراء" المتخصصين (Mixture of Experts) ويضم 671 مليار معامل، مما يجعله متفوقاً في مهام الرياضيات والاستدلال بحيث يتفوق على نموذج (OpenAI's o1) في بعض الاختبارات.

وشركة سامبا نوفا هي شركة أمريكية تقوم بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على بنية تعتمد على وحدات (RDU) لتحقيق أداء أفضل في الاستدلال داخل مراكز البيانات في الولايات المتحدة، كما يمكن لها أن تدعم الشركات الأخرى الراغبة بنشر أجهزتها وتشغيل نموذج ديب سيك محلياً داخل مراكز البيانات الخاصة بتلك الشركات، مما يضمن أعلى مستويات الأمان والخصوصية للبيانات. وتتميز سامبا نوفا بذلك عن الخدمة السحابية التي تقدمها شركة ديب سيك (وليس النموذج نفسه)، والتي تعتمد على وحدات معالجة الرسومات (GPU) دون توفير أي ضوابط لخصوصية البيانات.

يعتمد نموذج ديب سيك (R1) على الاستدلال بشكل مكثف اعتمادا على عدد هائل من المعامِلات أثناء المعالجة قبل توليد الإجابة، مما يسمح له بتقديم إجابات أكثر دقة وعمقاً.

ويشهد نموذج ديب سيك الجديد (R1) طلباً هائلاً نظراً لأدائه العالي وتكلفته المنخفضة، ويعاني المطورون حاليا من قيود حسابية بسبب عدم كفاءة وحدات معالجة الرسومات (GPU). ويُعد هذا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت شركة ديب سيك إلى تعطيل خدمة واجهة برمجة التطبيقات (API) للاستدلال الخاصة بها.

وفي المقابل، تتيح رقائق (RDU) التي تطورها شركة سامبا نوفا التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي من نوع (Mixture of Experts) مثل نموذج ديب سيك الجديد بكفاءة عالية، وذلك بفضل بنية البيانات المتدفقة (Dataflow Architecture) والتصميم الفريد للذاكرة ثلاثية المستويات في منصة سامبا نوفا كلاود (SN40L)، مما يتيح تشغيل هذا النموذج بكفاءة عالية، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام رف واحد فقط من الرقائق التي تطورها شركة سامبا نوفا بدلاً عن 40 رفاً يحتوي كل منها على 320 وحدة معالجة رسومات لتشغيل وظيفة الاستدلال في نموذج ديب سيك.

وتتيح شركة سامبا نوفا عبر رقائق (RDU) توفير تجهيزات حوسبية تبلغ 100 ضعف الطلب العالمي على نموذج ديب سيك الجديد (R1) بحلول نهاية العام الحالي، مما يجعل هذه الرقائق أكثر منصات الاستدلال كفاءة لتشغيل نماذج الاستدلال للنموذج الجديد.

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