(دبي، الإمارات العربية المتحدة ) - تحتفل شركة "سامانا للتطوير العقاري"، وهي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة وتُصنف حالياً كخامس أعلى مطور عقاري مبيعًا على الخارطة في دبي، بكل فخر بالتسليم الناجح لمشروع "سامانا سانتوريني". ويبرز الحدث قدرة الشركة على الالتزام بجداول التسليم السريعة مع تعزيز مكانتها البارزة ضمن المشهد العقاري التنافسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعاون وثيق مع الهيئات التنظيمية

وتشرف الحفل التسليم بحضور قيادات مرموقة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يؤكد على التآزر القوي بين المطورين من القطاع الخاص والهيئات التنظيمية في تشكيل الأفق العمراني للمدينة. وقد شرف هذا الحدث بحضوره سعادة ماجد صقر عبدالله المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إشارةٍ إلى التزام مشترك بالشفافية والتميز داخل السوق العقاري المزدهر في دبي، في الوقت الذي تواصل فيه "سامانا" تسليم مشاريعها الطموحة بسلاسة.

الارتقاء بالحياة اليومية مع أسلوب حياة مستوحى من المنتجعات

يقع مشروع "سامانا سانتوريني" في مدينة دبي للاستوديوهات، ويضم إجمالي 157 وحدة سكنية. ويقدم هذا المشروع السكني الفاخر مزيجاً من استوديوهات، وشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. ويُعد المشروع صرحًا معماريًا منخفض الارتفاع يستوحي اسمه وديكوراته من الجزيرة اليونانية الشهيرة. ويجسد المشروع تجربة إجازة "سامانا" اليومية المميزة، حيث تم تصميمه بعناية ليحاكي ملاذاً استوائياً من فئة الخمس نجوم.

وتشكل أحواض السباحة الخاصة، والمبنية بسلاسة في شرفات الشقق الفردية، محوراً أساسياً لأسلوب الحياة الفاخر هذا، مما يوفر مستوى لا مثيل له من الاسترخاء الشخصي. كما يستمتع السكان بوصول حصري إلى وسائل راحة شاملة على طراز المنتجعات، بما في ذلك منصات ترفيهية ضخمة، ومعالم مائية متدفقة، ومسبح "إنفينيتي" واسع، ونادي لياقة بدنية حديث يضم ساونا وحماماً تقليدياً. وترتقي المساحات الخارجية النظيفة بالحياة اليومية من خلال سينما خارجية نابضة بالحياة، ومساحات هادئة لممارسة اليوغا، ومنطقة مجهزة بالكامل للشواء، ومناطق لعب واسعة للأطفال.

سجل حافل بالتميز

يُضاف الإنجاز الناجح لهذا المشروع الخلاب إلى سجل تسليم مبهر للغاية، حيث تم تسليم أكثر من 1,300 وحدة بنجاح حتى الآن عبر المحفظة العقارية. وبعد أن صعدت بثبات لتصبح واحدة من أفضل خمس شركات مبيعاً للعقارات على الخارطة في عام 2025، سلمت الشركة بسلاسة مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية مع تركيز واضح وثابت على إنشاء مساحات معيشة مستدامة وأنيقة.

الاستقلالية التشغيلية تدفع نجاح البناء

صرح عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "سامانا للتطوير العقاري": "تعد قدراتنا الداخلية الأساس الحقيقي لنجاحاتنا. لقد أكدنا بشدة على أن استقلاليتنا التشغيلية الفريدة تمكننا في سامانا من تقديم مشاريع متطورة دون أي مساومة على السلامة الهيكلية أو جودة التشطيبات. ومن خلال مركزية العمليات وتكاملها والحفاظ على التحكم الشامل في عملية البناء برمتها، تتجاوز سامانا بشكل فعال العقبات المعتادة في القطاع لضمان إنجاز المشاريع بسرعة وأمان."

خطط مستقبلية تدفعها الثقة بقوة سوق دبي

وبالنظر إلى المستقبل القريب، تبقى سامانا ملتزمةً بجدول زمني مكثف لتسليم المشاريع. ومع استهداف تسليم 6 مشاريع خلال عام 2026، والتخطيط الدقيق لتسليم 11 مشروعًا إضافيًا في عام 2027، تقف "سامانا" بثبات ومصداقية في المشهد العقاري بدبي. ويستمر هذا الزخم المستمر في جذب المستثمرين العالميين وأصحاب المنازل المميزين الذين يبحثون عن القيمة الاستثنائية، والتصميم المبتكر، وتجربة المعيشة الفاخرة.

-انتهى-

