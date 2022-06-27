المملكة العربية السعودية : احتفلت شركة ساماكو البحرية والمحركات الرياضية بإطلاق دراجات دوكاتي في المملكة العربية السعودية بعد أن أصبحت وكيلاً لها في السوق السعودي تلبية لرغبات عشاق الدراجات الرياضية المتطورة، وسائقي الدراجات النارية، الذين يحبون المغامرة ولديهم شغف بالدراجات الرياضية المتطورة.

وبهذه المناسبة تحدث السيد محمد إبراهيم شربتلي ،الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً أن دوكاتي تعد إحدى العلامات التجارية المتميزة في فئة الدراجات النارية حيث تواصل دوكاتي التطور بشكل مذهل يوماً بعد يوم، في الوقت الذي تحافظ فيه على هويتها الايطالية المميزة في التصميم الانسيابي والأداء المتميز والفريد من نوعه مع أفضل التقنيات.

وأوضح السيد محمد إبراهيم شربتلي أن ساماكو البحرية والمحركات الرياضية قررت الحصول على وكالة دوكاتي بعد دراسة متأنية لسوق الدراجات النارية بالمملكة العربية السعودية، حيث وجدت اهتماماً كبيراً باقتناء الدراجات النارية، واستخداماتها في الرياضة والاستعراض والترفيه مع توفير مجموعة كاملة من دراجات دوكاتي مع تقديم خدمات مميزة لعملائها بتوفير خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار والأكسسوارات.

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