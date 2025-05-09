تهدف لتعزيز التحول الرقمي والارتقاء براحة المتعاملين في شبكة محطات بيع الوقود في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تطوير حلول دفع ذكية وسلسة من شأنها الارتقاء بتجربة المتعاملين في محطات خدمة اينوك.

وقّع مذكرة التفاهم في المقر الرئيس لمجموعة اينوك، كلاً من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، وزيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك.

وتتيح المذكرة لمتعاملي سالك واينوك تجربة دفع سلسة ومتكاملة من خلال توفير خيارات دفع متكاملة لتسديد مستحقات الوقود والخدمات الأخرى في شبكة محطات خدمة اينوك ومواقع التجزئة الخاصة بها، حيث يتم خصم قيمة المعاملات بصورة تلقائية من رصيد العميل في محفظته الرقمية الخاصة بـ"سالك"، وذلك بالاعتماد على كاميرات مُجهزة بتقنية التعرف التلقائي على لوحة الأرقام، وهي تقنية موثوقة تُستخدم حالياً في أكثر من 25 موقعاً لمواقف السيارات، ومن المزمع توسيع نطاق تطبيقها قريباً ليشمل ما يزيد على 127 موقعاً. كما تتم عمليات الدفع بسلاسة عبر المحفظة الرقمية لسالك، والمتوفرة في وجهات رئيسية مثل دبي مول ومارينا مول، وسوق البحار ودبي هاربر وممشى مارينا دبي وميراكل جاردن وغيرها.

ويعتبر هذا التعاون محطة مفصلية وهامة في مسيرة التحول الرقمي لكلتا الشركتين، حيث يهدف إلى تبسيط تجربة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتخفيف الاعتماد على وسائل الدفع التقليدية. كما تساهم هذه المبادرة في دعم جهود سالك الرامية إلى تعزيز مصادرها من الإيرادات.

وبهذا الصّدد، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": "يأتي تعاوننا مع اينوك في إطار تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية والرامية إلى تسريع التحول الرقمي على مستوى قطاع النقل والخدمات. إذ نهدف من خلال المذكرة إلى توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة وسلسة إلى الارتقاء بمستوى راحة المتعاملين والسائقين، حيث تعزز من التزامنا في توفير تقنيات متطورة من شأنها تبسيط المعاملات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانة "سالك" بوصفها أحدى الجهات الفاعلة في مساعي توفير حلول التنقل المستدامة والذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي".

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا التعاون مع شركة سالك في هذه الاتفاقية التي تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة العملاء في محطات الخدمة التابعة لنا. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة والخبرة التي تمتلكها سالك، نهدف إلى توفير تجربة دفع سلسة ومريحة لعملائنا، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لإضافة القيمة وتعزيز مكانتنا في السوق. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر عن نتائج ملموسة للطرفين ولعملائنا الكرام."

تضع مذكرة التفاهم إطاراً عاماً لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة، ترمي إلى تعزيز الوعي بالمزايا الرقمية الجديدة، والتي جرى تطويرها وفق أعلى معايير الأمن وحماية البيانات. كما تبحث الشركتان سبل تعزيز تعاونهما عبر تأسيس شراكة استراتيجية محتملة، تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة أكبر لقاعدة عملائهما المشتركة. ويتضمن الاتفاق خططاً للتكامل التقني المشترك، وإطلاق حلول الدفع الذكية على مراحل، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات المدعومة من سالك ليشمل شبكة محطات اينوك الأوسع.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي سالك المتواصلة لتوفير حلول تنقل ذكية تتمحور حول تلبية احتياجات العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد أطلقت في 31 يناير الماضي نظام التعرفة المرورية المرنة للطرق، والذي يمثل مبادرة استراتيجية ترمي إلى الارتقاء بانسيابية الحركة المرورية وتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل في إمارة دبي عموماً.

وتواصل مجموعة اينوك مسيرة التقدم والنمو عبر تركيزها المتواصل على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والخدمات المتمحورة حول العملاء. وتؤكد المجموعة التزامها المستمر بالارتقاء بمستوى تجربة الخدمات في كامل شبكتها، بما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى دعم التحول الشامل لدولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر تقدماً وترابطاً وجاهزية للمستقبل.

حول شركة سالك ش.م.ع

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي بصفتها شركةً مساهمةً عامةً في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022، وتُعتبر "سالك"، التي تعني "انسيابية الحركة المرورية"، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في إمارة دبي، حيث تتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في الإمارة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). تُدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يُعتبر الشارع الحيوي في دبي. تمّ في عام 2023 تسجيل 593 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواءً للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية، كما تمتلك "سالك"، بموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

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