الشراكة تستند إلى عقد مدته خمس سنوات، وتساهم في تعزيز البنية التحتية للمدن الذكية في الإمارات، ويوفر وصولاً سهلاً وآمناً وسريعاً إلى خدمات مواقف المركبات عبر جميع أنحاء الدولة

تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقنية سالك خارج إمارة دبي، حيث من المتوقع أن يكون هذا الحل متاحاً لمواقف المركبات التابعة لباركونيك والبالغ عددها حوالي 135000 موقفاً خلال الربع الأول من عام 2025

سالك ستحصل على نسبة مئوية من رسوم مواقف المركبات التي يتم تحصيلها عن طريق محفظتها الإلكترونية، مما يعزز نمو إيراداتها الإضافية

سالك ستواصل تعزيز مصادر إيراداتها الإضافية، وتشكل الحلول السلسة لمواقف المركبات خطوةً مهمة للاستفادة من منصتها التكنولوجية الرائدة بما يتجاوز نشاطها الأساسي في تحصيل رسوم التعرفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشـركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع شركة باركونيك، المشغّل الخاص الأكبر لمواقف المركبات في دولة الإمارات والتي تستخدم أنظمة مواقف متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز تجارب تحصيل مدفوعات مواقف المركبات في جميع أنحاء الإمارات باستخدام نظام المحفظة الإلكترونية من سالك. وتستند هذه الشراكة إلى عقد مدته خمس سنوات، وستدمج باركونيك خلال هذه الفترة محفظة سالك الإلكترونية عبر جميع المواقع الـ 107 التي تديرها في دولة الإمارات وأي مواقع مستقبلية أخرى، وتعد هذه المرة الأولى التي توسع فيها سالك عروض خدماتها خارج إمارة دبي.

وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة بينهما، ستروج باركونيك لشركة سالك باعتبارها قناة الدفع المفضلة لعملائها عبر كافة المواقع الحالية والمستقبلية، وذلك بالاستفادة من قدرة سالك على توفير خيار دفع سلس ومريح لمواقف المركبات المدفوعة. ولتوفير خدمات المحفظة الإلكترونية، ستدفع باركونيك لسالك نسبة مئوية من حصتها من إيرادات مواقف المركبات التي يتم تحصيلها عن طريق محفظة سالك الإلكترونية. ومن المتوقع أن يكون هذا الحل متاحاً لمواقف المركبات التابعة لباركونيك - والبالغ عددها حوالي 135000 موقفاً - خلال الربع الأول من عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "تساهم شراكتنا الاستراتيجية مع باركونيك في توسيع نطاق حلولنا المتقدمة لتحصيل مدفوعات مواقف المركبات عبر ما يقارب 135000 موقفاً موزعة على 107 مواقع في دولة الإمارات، وتعد هذه المرة الأولى التي تتوسع فيها سالك خارج إمارة دبي. ولا تقتصر فائدة هذه الشراكة على تعزيز البنية التحتية للمدن الذكية في دولة الإمارات فحسب، وإنما تساهم كذلك في توفير وصول سهل وآمن وسريع إلى خدمات مواقف المركبات عبر جميع أنحاء الدولة بما يتماشى مع نمط الحياة المتطور في الدولة، بالإضافة إلى تسريع نمو إيرادات سالك الإضافية التي تشكل عنصراً رئيسياً في استراتيجيتنا المؤسسية. علاوةً على ذلك، تشكل الحلول السلسة لمواقف المركبات خطوةً مهمة للاستفادة من منصتنا التكنولوجية الرائدة بما يتجاوز نشاطها الأساسي في تحصيل رسوم التعرفة. وتؤكد هذه الشراكة التزام سالك بمواصلة نشر حلول تحصيل مدفوعات مواقف المركبات باعتبارها محركاً رئيسياً لنمو إيراداتها الإضافية ".

من جانبه، قال عماد علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة باركونيك: ": "تشترك كل من باركونك وسالك في الالتزام بالابتكار والتميز، وهذه الشراكة هي شهادة على رؤيتنا لدولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر ذكاءً واتصالاً. ومن خلال مواءمة تقنياتنا وخبراتنا، فإننا نضع معيارًا جديدًا للراحة والكفاءة والاستدامة في المنطقة. لا يقتصر هذا التعاون على إيجاد حلول أفضل للتنقل فحسب، بل يتعلق أيضًا بتمكين المجتمعات، وتعزيز الحياة الحضرية، والمشاركة في طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالميًا في مبادرات المدن الذكية. تعد هذه الشراكة مثالًا واضحًا على كيف يمكن للتعاون بين قادة الصناعة أن يدفع الابتكار ويشكل مدن الغد. تسلط خطط باركونك لتعزيز الذكاء الاصطناعي ودمج سلسلة الكتل الضوء على التزامها بإحداث تحول في التنقل الحضري. ومن خلال الاستفادة من هذه التقنيات، تعمل على حل مشكلات مواقف السيارات اليوم بينما تمهد الطريق لمدن أكثر ذكاءً.".

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2023، تم تسجيل 539 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكن أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

لمحة عن” باركونك “

تأسست باركونك في عام 2018، وهي الشركة الرائدة في تشغيل مواقف السيارات في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر باستخدامها المبتكر لأنظمة مواقف السيارات ذات التدفق الحر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتحليلات مواقف السيارات في الوقت الفعلي، والتسعير الديناميكي، وحلول مشاركة المساحات. تدير باركونك أكثر من 135,000 موقف سيارات في مواقع متميزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بتعزيز تجارب العملاء مع المساهمة في تحقيق أهداف تطوير المدن الذكية في الدولة. ومع التركيز القوي على الاستدامة، تعد جهود باركونك لتقليل بصمتها الكربونية أمرًا أساسيًا لتحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة. ومن خلال منصتها الرقمية المتقدمة، تقوم الشركة بمعالجة أكثر من 65 مليون معاملة سنويًا. ومؤخرًا، قامت باركونك بتوسيع عملياتها لتشمل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر، مع خطط لزيادة تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

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