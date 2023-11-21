وقع اختيار "آي هيرب" على شركة "سافوا" لتكون شريك الأتمتة والتكنولوجيا المسؤول عن أتمتة كامل عمليات مركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية الأول من نوعه في المنطقة

أبرمت "سافوا" (Savoye)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل التوريد في الشرق الأوسط، شراكةً مع "سي جيه لوجستكس" (CJ Logistics)، وهي مزوّد من الطرف الثالث للخدمات اللوجستية (3PL) يعمل لصالح شركة "آي هيرب" (iHerb) العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية لمنتجات الصحة والعافية. وأُبرمت اتفاقية الشراكة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بهدف تقديم حلول أتمتة عالمية المستوى لمركز التوزيع العالمي للتجارة الإلكترونية (GDC). وفي ضوء توسّعها مؤخراً في المنطقة، تمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية نقطة إنجازاً نوعياً لشركة "سافوا" في المملكة العربية السعودية.

وبموجب بنود اتفاقية الشراكة، ستوفّر "سافوا" مركزاً مؤتمتاً بالكامل لتلبية الطلبات يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة. وسيُزوَّد المركز بنظام المكوكي (X-PTS Shuttle®) لتخزين وتفريغ البضائع وإيصالها مباشرة إلى المشغلين (GTP)، وبرمجية تنفيذية للمستودعات (WES)، ونظام الجمع السريع للبضائع من مختلف الرفوف، وعمليات التعبئة المؤتمتة للطلبات. وبذلك، سيتمتّع المركز بالقدرة على تنفيذ 15 ألف طلب يومياً. وستؤدي تكنولوجياالمكوكي (X-PTS Shuttle) من "سافوا" دوراً جوهرياً في هذا المشروع وستُشكّل الأساس لحلٍّ فعال وسهل الاستخدام لتخزين وتفريغ البضائع وإيصالها مباشرة إلى المشغّلين.

ويمتاز هذا الحلّ المتكامل من "سافوا" بتصميمٍ سلس يُقلّل الزمن اللازم للجمع والتغليف بفضل محطاتٍ لتخزين وتفريغ البضائع وإيصالها مباشرة إلى المشغلين (GTP)، ما يُوفّر عمليات جمع فورية عالية السرعة للبضائع. بالإضافة إلى ذلك، صمّمت "سافوا" خطوط تغليف مؤتمتة بالكامل لإتمام الطلبات بعد إعدادها ووضع العلامات عليها قبل أن تُفرز آلياً إلى مسارات شحنٍ مختلفة. وتُمثل هذه الاتفاقية إنجازاً بارزاً في مرحلةٍ تتعاون فيها جميع الأطراف لإحداث تحوّل جذري في قطاع سلاسل التوريد في الشرق الأوسط من خلال تعزيز الإنتاجية وتشجيع الابتكار.

وقال آلان قدوم، المدير العام لشركة "سافوا" في منطقة الشرق الأوسط: "نُعرب عن فخرنا بالانطلاق في هذه المسيرة إلى جانب ’سي جيه لوجستكس‘ (CJ Logistics) و’آي هيرب‘ (iHerb) حيث بدأنا بطرح حلول الأتمتة المصممة خصيصاً لعملائنا في أسواق المملكة العربية السعودية. وتمتاز هذه الشراكة بأهمية استراتيجية حيث تُجسّد التزامنا الراسخ بتطوير سلسلة التوريد وقطاع الخدمات اللوجستية. ونُركّز من خلال جهودنا المشتركة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع مع الإسهام في دعم ’رؤية السعودية 2030‘ و’برنامج تحول القطاع الصحي‘. وفي إطار هذا الهدف المشترك، نؤّكد حرصنا على تحقيق تقدم ملموس ووضع معايير جديدة للحلول المؤتمتة في المنطقة".

وتتوافق هذه الشراكة مع أهداف "برنامج تحول القطاع الصحي"، وهو جزء من "رؤية السعودية 2030". ويهدف البرنامج إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يركّز على صحة الفرد والمجتمع. ومن خلال تسخير حلول "سافوا" المؤتمتة، يُمكن لشركات الخدمات اللوجستية العاملة في قطاع الصحة والعافية التكيف بسهولة مع متطلبات العملاء المتغيرة، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج والتحسين المستمر لخدمات الرعاية الصحية في المملكة.

وتلتزم "آي هيرب" (iHerb) بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الصحة والعافية، بوضع منتجات الصحة والعافية في متناول الجميع. ونتيجةً للطلب المتزايد في الشرق الأوسط على منتجات الصحة والعافية وتوفّر بيئة أعمال واعدة فيها، اختارت الشركة المملكة العربية السعودية لتكون مركزاً لأعمالها في هذه المنطقة. وتطمح "آي هيرب" (iHerb) بتوسيع نطاق توزيع منتجاتها في جميع أنحاء المنطقة لتلبية الطلب المحلي المتزايد. ومن خلال هذا التعاون، ستقوم "سي جيه لوجستكس" (CJ Logistics) بدمج الحلول المؤتمتة المتطورة من "سافوا" لتحسين عملياتها وزيادة الإنتاجية، والمُضي قُدماً لتحقيق هذا الهدف.

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