أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ساس العقارية"، الشركة الرائدة في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق "ساس هايتس"، وهي وحدات سكنية حصرية مصممة بعناية لتطل على مانجروف جزيرة الريم، وتجمع بين الفخامة والتميز، ليرسي المشروع معياراً جديداً للحياة الراقية.

يقع مشروع "ساس هايتس" في قلب جزيرة الريم، ويتألف من برجين أيقونيين متصلين ببعضها البعض بجسر حصري، ويتميزان بإطلالاتهما البانورامية الخلابة على الخليج العربي، ويتميز المشروع بتوفيره مرافق خاصة مستلهمة من أجواء المنتجعات الفاخرة، ويضم كل برج 134 وحدة سكنية، بواقع خمس وحدات في كل طابق، ما يضمن الحصول على أقصى درجات الخصوصية والهدوء.

صمم المبنى بعناية فائقة بحيث توفر جميع الشقق المفروشة بالكامل إطلالات بحرية خلابة، مع مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية التي تلبي مختلف الاحتياجات، ويضم شققًا بغرفة نوم واحدة مع غرفة خادمة، بالإضافة إلى شقق بغرفتي نوم، سواء بالتصميم العادي أو بنظام الدوبلكس، بينما تتفرد الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم بأعلى مستويات الخصوصية، حيث تم تزويدها بمصعد خاص يضمن وصولًا سلسًا ومريحًا للسكان. ويجسد البنتهاوس الفاخر المكون من أربع غرف نوم قمة أسلوب الحياة الراقي، ويتميز بمسبح خاص، ومنطقة شواء، وجاكوزي، وساونا خارجية، وصالة رياضية في الهواء الطلق، إضافة إلى سلم خارجي، مما يوفر تجربة معيشية استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة.

وسيستمتع السكان بتقنيات متطورة مصممة لتعزز رفاهيتهم، من بينها نظام تنقية الهواء (VLED) الذي يضمن أعلى مستويات نقاء الهواء وجودته. كما تم تزويد كل وحدة سكنية بأنظمة ذكية متكاملة تتيح إمكانية التحكم في المناخ، وضبط الإضاءة، وتعزيز ميزات الأمان المتقدمة، أما التصاميم الداخلية، فتجمع بين فخامة الخشب الطبيعي والأجهزة الفاخرة، بينما تتيح النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف الحصول على إطلالات بانورامية خلابة.

يقع "ساس هايتس" في قلب أبوظبي النابض بالحياة، ويجسد مزيجًا من الفخامة والتميز، مقدماً لسكانه وصولًا لا مثيل له إلى أبرز الوجهات الفاخرة في الإمارة، كما يتميز المشروع بارتباطه المباشر مع أرقى مراكز التسوق في العالم، والمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، والمعالم الثقافية البارزة، وأفخم مراكز العافية والاستجمام. وبفضل موقعه الاستراتيجي، يُعد "ساس هايتس" الوجهة المثالية للباحثين عن التميز في جميع جوانب حياتهم، حيث يقع على بُعد مسافة قصيرة من متاجر "الغاليريا جزيرة المارية" الراقية، والمؤسسات التعليمية المرموقة مثل مدرسة ريبتون وجامعة السوربون أبوظبي، بالإضافة إلى أرقى المنشآت الطبية العالمية مثل "كليفلاند كلينك".

وفي هذا السياق، قال كريم ناصر، مدير التسويق في "ساس العقارية": " نسعى في "ساس العقارية إلى توفير تجارب معيشية تعكس الفخامة والابتكار والرقي، حيث تم اختيار كل تفصيل بعناية فائقة، بدءاً من الموقع البحري الخاص وصولاً إلى العناصر التصميمية الفريدة وذلك بهدف تقديم أسلوب حياة لا مثيل له، ما يجعل "ساس هايتس" قمة في الأناقة، حيث يجمع بين المرافق الترفيهية الفاخرة والتصميم الراقي والخصوصية المطلقة، ليضع معيارًا جديدًا للفخامة في قلب أبوظبي. ويشكل إطلاق "ساس هايتس" فصلًا جديدًا في قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي، ويوفر للسكان تجربة معيشية حصرية تمتزج فيها الضيافة الراقية مع التصاميم المذهلة، مع شقق مجهزة ومفروشة بالكامل، وتتميز بإطلالة ساحرة على شاطئ جزيرة الريم".

وتضم محفظة الشركة مجموعة من المشاريع المتميزة التي تعكس التزامها بالتصميم المبتكر وأنماط الحياة الفاخرة، بما في ذلك مشاريعها البارزة في أبوظبي، مثل "وان ريم"، و"ريم فايف" و"ريم إيت" و"ريم ناين" و"ريم إليفن"، و"ساس بيزنس تاور"، إلى جانب مشروعاتها الفاخرة في دبي، مثل "برج ساس" و"ساس هيلز"، ما يعكس رؤيتها الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة.

نبذة عن شركة ساس العقارية:

تعد "ساس العقارية" شركة تطوير عقاري رائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة، وتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وقد اكتسبت الشركة سمعة قوية في مجال التطوير العقاري التجاري والسكني والتجزئة، وهي تُعرف بقدرتها على إنشاء مساحات مصممة بعناية، كما تتمتع برؤية واضحة تهدف إلى ابتكار بيئات معيشية وعمل لا مثيل لها، وتلتزم "ساس العقارية" بإعادة تعريف العقارات الفاخرة من خلال تقديم حلول معمارية مبتكرة تضع معايير جديدة للجودة والرقي.

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