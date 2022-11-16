الرياض: أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عن خطتها التشغيلية المزمع تنفيذها مع انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بهدف تحقيق أعلى مستويات الدعم والمؤازرة الجماهيرية لمنتخبنا الوطني الأول المشارك في الحدث الكروي الأبرز من نوعه عالمياً. ووفقاً للخطة التشغيلية التي كشفت عنها (سار)، فإن الشركة ستخصص لمشجعي الأخضر المزيد من الرحلات الإضافية التي يصل مجموع سعتها المقعدية إلى 114 ألف مقعد خلال أيام مباريات المنتخب، سيجري تسييرها من الرياض والدمام وبقيق باتجاه الهفوف والعكس، مع إتاحة الشركة إمكانية الاستفادة من عروض التوفير التي تصل إلى 50% في حال الحجز المسبق. وفي الإيجاز الذي يتبع الخطة، أوضحت (سار) أن السعة المقعدية لرحلاتها المتوجهة إلى الهفوف من الدمام وبقيق والرياض تبلغ 58958 مقعداً، فيما تبلغ السعة المقعدية لرحلاتها القادمة من الهفوف إلى كل من الرياض وبقيق والدمام 55172 مقعداً. وأبانت (سار) أن بوسع مشجعي المنتخب السعودي -بعد وصولهم مدينة الهفوف- مواصلة طريقهم مباشرة باتجاه الدوحة عبر منفذ سلوى البري من خلال خيارات النقل المتاحة عبر تطبيقي أوبر وكريم، هذا إلى جانب إمكانية تأجير سيارة من شركتي شري وسكست لذات الغاية. في الإطار ذاته، صرح محمد بن معاذ حميدالدين المدير العام للاتصال والتسويق المؤسسي لدى (سار) «أن خطة التشغيل هذه التي أعلنت (سار) عنها اليوم تأتي في سياق التزامنا الثابت تجاه مختلف الأحداث والمناسبات الوطنية التي تشهدها بلادنا، وما بلوغ منتخبنا الوطني نهائيات كأس العالم في قطر هذا العام إلا واحداً من تلك المناسبات الوطنية الهامة التي تحتم علينا في (سار) تأمين أعلى مستويات الدعم الخدمي واللوجستي لجماهيرنا الراغبة في مؤازرة منتخب بلادها هناك». وأضاف حميد الدين: «وهذا ما يحفزنا اليوم في (سار) نحو تقديم أفضل خيارات النقل الداعمة لتطلعات جماهيرنا الوطنية وأكثرها راحة وموثوقية وأماناً، من خلال تخصيصنا أكثر من 114 ألف مقعد لجماهيرنا السعودية خلال هذا الحدث الكروي الهام، مع توفيرنا لهم أفضل العروض الملبية لرغباتهم، بما يخولهم التمتع بأفضل تجربة سفر ممكنة إلى الدوحة على الإطلاق». هذا، وكانت الخطوط الحديدية السعودية (سار) قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل خدماتها ورحلاتها التشغيلية لهذه الخطة التي تنطلق أولى رحلاتها يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، حيث خصصت الشركة أربع رحلات عودة عقب المواجهة الكروية الأولى لمنتخبنا الوطني مع نظيره الأرجنتيني. فيما ستطلق (سار) أربع رحلات من الدمام والرياض إلى الهفوف، يتبعها رحلتان للعودة يوم السبت 26 نوفمبر لنقل الجماهير المؤازرة للمنتخب السعودي أمام نظيره البولندي. لتُختتم خطة التشغيل هذه بحلول الخميس 30 نوفمبر، حيث المقابلة الكروية الثالثة بين المنتخبين السعودي والمكسيكي، وهو الحدث الذي خصصت من أجله (سار) ست رحلات للذهاب من الدمام والرياض إلى الهفوف، ليجري تعزيزها بخمس رحلات للإياب في ذلك اليوم.

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