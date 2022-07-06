أنهت بنجاح مراحل التشغيل التحضيري

أنهت الخطوط الحديدية السعودية (سار) بنجاح مراحل التشغيل التحضيري لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم الحج للعام 1443هـ الذي سيبدأ يوم غد الخميس المقبل (يوم التروية) وذلك ببدء نقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات. حيث قامت سار خلال الأشهر الماضية باجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطارات والمحطات وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيل القطار بين محطاته التسع الموزعة بين المشاعر المقدسة وهي ثلاثٌ في كل من مشعر عرفات، ومشعر مزدلفة، ومشعر منى الذي تصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

وجاءت العمليات التحضيرية على مرحلتين الأولى وهي مرحلة التشغيل ما قبل التحضيري وتم فيها تجهيز القطارات وتشغيلها في محاكاة لنمط تشغيل الحج وذلك لاختبار وتقويم الانظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات. في حين جاءت مرحلة التشغيل التحضيري لمحاكاة التشغيل الفعلي لموسم الحج الذي استمر لستين يوماً شهدت تجهيز القطارات وتشغيلها تدريجياً وصولاً لطاقة التشغيل الكاملة لموسم الحج وتم في هذه المرحلة اجراء 24 فرضية طوارئ اختتمت بالتدريب المتكامل الذي شاركت به جميع الجهات ذات العلاقة ومن بينها الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمن المنشئات وغيرها. وكان معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر قد وقف الشهر الماضي على آخر الإستعدادت لقطار المشاعر وجاهزيته لموسم الحج ضمن متابعته لأعمال منظومة النقل في خدمة حجاج بيت الله الحرام، هذا وقد تم تدشين قطار المشاعر عام 2010م وتم اسناد تشغيله لشركة سار بدء من عام 2019م بقرار من مجلس الوزارء، وتبلغ سعة القطار الواحد ثلاثة الاف راكب في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لقطاراته 72 ألف راكب في الساعة، وسيتم تشغيل 16 قطاراً تعمل بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة للربط بين محطات المشاعر التسع والمتصلة بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كيلومتراً.

#بياناتشركات

- انتهى -