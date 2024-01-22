أعلنت شركة ساب عن توقيعها اتفاقية مع وزارة الدفاع في الامارات العربية المتحدة لتوفير خدمات الدعم لطائرات الإنذار المبكر والتحكم "غلوبال أي" GlobalEye. تبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 190 مليون دولار أمريكي. ويتضمن العقد الذي يمتد لثلاث سنوات، ويستمر حتى عام 2026، توفير الصيانة والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى خدمات التدريب.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال كارل يوهان برغولم، رئيس فرع أنظمة وحلول المراقبة لدى ساب: ’’ترسخ الاتفاقية دور ساب في تأمين جهوزية طائرات "غلوبال أي" للمهمات عند الحاجة. نتطلع قدمًا إلى تعزيز شراكتنا مع القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم الدعم المحلي طويل الأمد‘‘.

وتوفر طائرة الإنذار المبكر والتحكم "غلوبال أي" أنظمة متطورة ومتعددة المجالات مزودة بأجهزة الاستشعار النشطة وغير النشطة للمراقبة طويلة المدى وتحديد العناصر الدخيلة في الجو والبحر والبر.

كما تعزز "غلوبال أي" الوعي الظرفي للمناطق المحيطة والكشف المبكر عن التهديدات عبر توفير المعلومات الآنية للوحدات في القوات الجوية والبرية والبحرية.

نبذة عن شركة ساب:

تعد ساب شركة رائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، وتكمن مهمتها في تعزيز أمن الأفراد والمجتمعات. تتخطى ساب باستمرار حدود التكنولوجيا لصنع عالم أكثر أمانًا واستدامةً، وذلك بدعم موظفيها الذي يصل عددهم إلى 21000. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة الأنظمة المتقدمة في مجال الطيران والأسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار وأنظمة ما تحت الماء. يقع المقر الرئيسي للشركة في السويد، وتتوزع عملياتها على جميع أنحاء العالم حيث تشكل جزءًا مهمًا من القدرة الدفاعية المحلية لدول عدة.

في عام 2018، تم تأسيس منشأة شركة "ساب" الصناعية للإنتاج والتطوير، واتخذت من مجمع توازن الصناعي في أبوظبي مقرًا استراتيجيًا لها لتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من أحدث حلول الدفاع والأمن. وتسعى منشأة ساب الصناعية في أبوظبي، والمملوكة بالكامل لشركة "ساب إي بي"، لدعم نمو سلاسل التوريد المحلية وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية الإماراتية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

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