أثناء مشاركتها في معرض الخمسة الكبار ..

استعرضت (سابك) باقة حلولها للمعادن والأنابيب المستدامة في قطاع البناء والتشييد، وسلطت الضوء على مبادرتها للمحتوى المحلي، وذلك أثناء مشاركتها في معرض الخمسة الكبار الدولي للبناء والتشييد المقام في دبي من 5 إلى 8 ديسمبر 2022م.

تعد (سابك) من أكبر الشركات المصنعة للحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أبرزت خلال مشاركتها في المعرض منتجاتها من الصلب المسطح والطويل، إضافة إلى درجات الأنابيب الجديدة، مثل (BiAx PE/PP) و(PERT II) و(PE100 Orange).

جميع المنتجات النهائية المعروضة، التي صُنعت من مواد (سابك)، تم إنتاجها محلياً، ما يدل على كفاءات التصنيع في المملكة ويعكس إسهامات (سابك) في تحقيق أهداف برنامج التصنيع السعودي.

وقد شاركت (سابك) كذلك من خلال تقديم مبادرتها الرائدة (نساند™) وشركة (نساند للاستثمار™)، الهادفتين إلى تشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطوير المحتوى المحلي. وحرصت (سابك) على اطلاع المشاركين في المعرض على هدف المبادرة المتمثل في تسهيل تحول (سابك) إلى عامل تمكين رئيس في تحقيق (رؤية السعودية 2030) من خلال توفير الفرص للمستثمرين الذين يرغبون في تطوير أعمالهم في القطاعات الصناعية المبتكرة والرائدة.

ولأكثر من عقد كامل، دأبت (سابك) على المشاركة في المعرض الأكبر في نوعه في الشرق الأوسط، حيث انضمت إلى كبار المطورين والمقاولين والمستوردين والمصنعين والموزعين المحليين والإقليميين.

وخلال المعرض، شاركت فرق من شركة (حديد) وقطاع الأنابيب العالمي في (سابك) في تقديم باقة من المنتجات والحلول الرائدة في الصناعة، وتواصلت مباشرة مع العديد من الزبائن المحتملين، وحددت المجالات المتاحة لدراسة الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة.

وقد استفادت الشركة من الحضور والمشاركة الدولية القوية في المعرض للالتقاء مع مستثمرين أجانب محتملين وتسليط الضوء على كيفية دعمها المملكة العربية السعودية في الترويج لمشاريع البناء والبنية التحتية على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

#بياناتحكومية

- انتهى -

(سابك) بإيجاز

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة، ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. تدير الشركة عملياتها الصناعية على المستوى العالمي عبر الأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الباسيفيك؛ حيث توفر منتجات شديدة التنوع، تشمل: الكيماويات، والبلاستيكيات الأساسية والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن.

تدعم (سابك) زبائنها من خلال تحديد الفرص المتاحة وتطويرها ضمن الأسواق النهائية الرئيسة، بما في ذلك قطاعات البناء والتشييد، والأجهزة الطبية، والتعبئة والتغليف، والمغذيات الزراعية، والكهربائيات والإلكترونيات، والنقل، والطاقة النظيفة، وغيرها.

حققت (سابك) في عام 2021م أرباحًا صافيةً بلغت 23 مليار ريال سعودي (6.15 مليار دولار أمريكي)، وسجَّلت إيرادات المبيعات في العام نفسه 174 مليار ريال سعودي (46.6 مليار دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي الأصول 318 مليار ريال سعودي (84.9 مليار دولار أمريكي)، وكان حجم الإنتاج خلال العام 2021م 58 مليون طن متري.

تعمل الشركة في حوالي خمسين بلدًا حول العالم، وتضم ثروتها البشرية أكثر من 31 ألف موظف، وقد نجحت - بفضل تشجيعها الابتكار وتحفيز روح الإبداع - في تسجيل وامتلاك 10090 براءة اختراع؛ مع امتلاك موارد بحثية كبيرة تشمل محاور مركزية للابتكار تنتشر عبر خمس مناطق جغرافية رئيسة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وشمال آسيا.