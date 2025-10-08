تماشيا مع رؤية الكويت 2035، أصبح بإمكان القطاع الحكومي وقطاعات الأعمال في الكويت الاتصال بالحلول السحابية عالية الأداء بسرعة ويسر.

الكويت: أعلنت زين تك، المزود المتكامل للحلول الرقمية التابعة لمجموعة زين، بالتعاون مع زين الكويت وزين عمان تل الدولية (ZOI)، اليوم عن إطلاق خدمة Microsoft Azure ExpressRoute على متجر Azure، مسجّلة بذلك خطوة نوعية وفريدة من نوعها بين الشركات التابعة لمجموعة زين.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الكويت الحصول على اتصال آمن وخاص ومتوافق مع منصة Azure من مايكروسوفت مباشرةً عبر متجر Azure ، الأمر الذي يوفر إمكانية الوصول المباشر إلى بنية تحتية سحابية عالمية المستوى. كما يمكن العملاء الذين لديهم اتفاقيات Azure حالية من شراء خدمة ExpressRoute باستخدام أرصدتهم القائمة من مايكروسوفت Azure، الأمر الذي يُسهم في تبسيط عمليات الشراء بخطوات سهلة وتسريع تحقيق القيمة المرجوة.

وتوفر خدمة ExpressRoute اتصالاً مخصصًا مع مراكز بيانات مايكروسوفت في الإمارات وأوروبا، مما يدعم أحمال الأعمال الحرجة التي تتطلب أداءً عاليًا وأمانًا متقدمًا وضمان سيادة البيانات، مع الالتزام الكامل باللوائح والمعايير الوطنية المعمول بها في الكويت.

بهذه المناسبة، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة زين تك: "تمكين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال من تحقيق التحول الرقمي بذكاء ومرونة هو هدفنا الأساسي. إن توفُر خدمة ExpressRoute على Azure Marketplace يُمثل نقلة نوعية للعملاء في الكويت، حيث يُزيل العقبات من عملية الشراء ويسهل على الجهات الاستفادة من منصة Azure السحابية عبر استخدام الاتفاقيات والأرصدة الحالية. الأمر الذي يؤكد أن تبسيط العمليات التشغيلية هي أسرع طريقة لتحقيق التحول الرقمي المنشود."

هذا وتمثل الشراكة الاستراتيجية الجهات الأربع - زين تك وزين الكويت وزين عمان تل الدولية ومايكروسوفت - معيارًا جديدًا للاتصال السحابي في الكويت، يجمع بين السرعة والالتزام والمرونة وسهولة الاعتماد. كما تدعم هذه المبادرة رؤية الكويت 2035 والأهداف الأوسع للتحول الرقمي في البلاد، من خلال تمكين الجيل القادم من الخدمات المقدمة للقطاع الحكومي وقطاعات الأعمال والمعتمدة على المنصة السحابية.

تؤكد هذه المبادرة التزام زين تك المستمر بتمكين الحكومات وقطاعات الأعمال من استخدام قدرات الجيل التالي البنية التحتية من الجيل لتعزيز المرونة، وتسريع التحديث، ودفع عجلة التحول الرقمي الإقليمي.

المزيد عن زين تك ZainTECH

زين تك ZainTECHهي مزود إقليمي للحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يضم أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة زين لتقديم عرض قيمة فريد للحلول والخدمات الرقمية الشاملة تحت سقف واحد.

تقود الشركة التحول الرقمي للعملاء في المؤسسات والمؤسسات العامة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير مركز للتميز والحلول المدارة عبر العديد من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك السحابة ، الأمن السيبراني ، البيانات الضخمة ، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الدرونز، الروبوتات، والتقنيات الناشئة.

تستفيد زين تك من الانتشار العالمي لمجموعة زين، وبصمتها الدولية الفريدة، والبنية التحتية عبر عملياتها في الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، العراق، الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في الأسواق الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط.

تشكل شركة زين تك ركيزة أساسية في تطور أعمال شركة زين الجوهرية في قطاع الاتصالات، لتعزز من موقعها وتبني على نقاط قوتها المتعددة مما يمكنها من الابتكار والاستثمار والنمو في مجالات تتخطى نطاق خدمات الاتصالات المتنقلة؛ الامر الذي يساهم بتحقيق رؤية شركة زين كمزود اسلوب حياة رقمي متطور معاصر ورائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

