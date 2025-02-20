دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زين السعودية و"دِل تكنولوجيز" عن توقيع مذكرة تفاهم لخلق فرص جديدة في السوق المحلي لتطوير منظومة الحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية. سيُمكّن هذا التعاون شركة زين، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية، من أن تصبح الخيار الأول للشركات التي تتطلع إلى وصول سلس إلى حلول الحوسبة السحابية.

تم توقيع المذكرة في الرياض خلال معرض "LEAP 2025" من قبل المهندس محمد طلعت، نائب الرئيس لدولتي السعودية ومصر في "دِل تكنولوجيز"، وفهد السحمه، الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال لشركة زين السعودية.

بموجب الاتفاقية، ستعتمد شركة زين على الخبرات التقنية لشركة دِل في تقديم خدمات البنية التحتية كخدمة (IaaS) والخدمات البرمجية كخدمة (SaaS) والخدمات المفتوحة كخدمة (XaaS). وستتضمن الحلول التقنية المتقدمة بنية سحابية مفتوحة تقدم للعملاء مرونة وخيارات غير محدودة في إدارة احتياجاتهم السحابية. وتتيح المنصة الآلية للعملاء تسجيل الدخول والوصول وإدارة الفواتير من خلال واجهة سهلة الاستخدام. بدءًا من تحديد المتطلبات التقنية وحتى بناء الإطار الكامل، ستُمكّن خدمات "دِل" شركة زين من تلبية الطلب المتزايد على الحلول السحابية الآلية في المنطقة.

قال فهد السحمه، الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال لشركة زين السعودية: "من خلال دمج خبرة دِل التقنية، سنتمكن من انشاء منصة تغير قواعد اللعبة لتبسيط اعتماد السحابة للشركات بمختلف أحجامها. نحن متحمسون لتقديم سوق موحدة للوصول إلى أفضل الحلول السحابية من أبرز مقدمي الخدمات العالميين. كما ستُمكّن هذه المبادرة الشركات من إدارة خدماتها السحابية بسهولة أكبر، مما يجعل التحول الرقمي واقعاً أكثر من أي وقت مضى".

قال المهندس محمد طلعت، نائب الرئيس لدولتي السعودية ومصر في دِل تكنولوجيز:"من خلال فهمنا العميق للتقنيات السحابية وخبرتنا الاستشارية سنتمكن من تقديم منصة سحابية متطورة لشركة زين. إننا نتطلع إلى العمل عن قرب مع زين السعودية لإنشاء وتحديد وبناء إطار عمل كامل للحلول التكنولوجية التحويلية. هذا التعاون يؤكد التزامنا بدفع عجلة الابتكار ودعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية."

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