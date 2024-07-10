أطلقت "زين السعودية"، المزود الرائد لخدمات الاتصالات والحلول الرقمية، خدماتها الجديدة للتصديق الرقمي في المملكة، بشراكةٍ استراتيجية مع منصة "صادق"، بما يسهم في تعزيز مشهد التحول الرقمي ورفع الاستدامة لقطاع الأعمال في المملكة، وذلك لضمان إجراء التعاملات الرقمية بموثوقية عالية وإضفاء الحجية القانونية عليها، وذلك من خلال اعتماد أحدث التقنيات العالمية المتقدمة والربط مع أهم الأنظمة الحكومية للتحقق من سلامة البيانات وسريتها.

وبهذا التعاون، سيقدم الجانبان قيمةً مميزة للعملاء، إذ تسعى "زين السعودية" إلى تحقيق المزيد من الاستدامة في خدماتها من خلال توفير حلول رقمية متطورة لدعم قطاع الأعمال في أتمتة العمليات، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتسهيل العمليات الالكترونية التي تدعم التحول الرقمي وحماية البيانات، تنفيذاً لإستراتيجية الحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية السعودية 2030، ويأتي ذلك في إطار تسخير "زين السعودية" إمكانياتها المتطورة لتعزيز خدمات نظام التعاملات الإلكترونية المرتبطة في "نفاذ"، والذي سيساهم في التحقق من صحة هوية التوقيعات الخاصة بالشركات والمؤسسات، وضمان الامتثال للّوائح القانونية والمعايير الأمنية المحلية، مع إمكانية تتبع المستندات وحفظها في سحابة إلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن "سحابة زين" حائزة أيضاً على تصنيف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن فئة (ج)، وهو أعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية. كما أنها تؤكد التزامنا بالتميّز في الخدمات السحابية من خلال شهادتي آيزو ISO 9001و CSA المستوى الثاني بالإضافة الى الامتثال مع NCA (CCC) مما يضمن حماية البيانات وإدارتها وفقا لأعلى المعاير.

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