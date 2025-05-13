تُقدّم "زيد" من الغرير مفهوم جديد في عالم خدمات نقل الركاب، عبر تجربة تنقّل فاخرة تمزج بين الخصوصية والرقي، وتحاكي سرعة التحوّل والتطوّر في المنطقة. وتستند هذه المنصة المحلية إلى إرث يزيد عن 25 عام في مجال التنقّل، حيث لا تقتصر "زيد" على توظيف خبرتها الطويلة، بل تواصل دورها الفاعل في رسم مستقبل المواصلات في المدن الحديثة.

بهذا السياق صرحَ بدر الغرير، الرئيس التنفيذي للتنقل في مجموعة الغرير: "لطالما شكّل قطاع النقل جزءاً جوهرياً من رؤيتنا منذ تأسيس إحدى أوائل شركات سيارات الأجرة الحائزة على امتياز في إمارة دبي، وصولاً إلى الاستثمار في الأساطيل الهجينة التي تعكس التزامنا بالمستقبل. وانطلاقاً من هذا الإرث الراسخ، يأتي إطلاق منصة "زيد" من الغرير لتعكس فهمنا العميق لاحتياجات السوق المحلية وتوظف أحدث التقنيات برؤية مستقبلية، مع التركيز على تقديم تجربة فريدة تضع المستخدم في المقام الأول."

وأضاف بدر الغرير: "تم تصميم منصة "زيد" لتواكب التوقعات المتغيرة للركاب في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتعيد زمام التحكم من جديد في يد المستخدم. لم تعد فكرة التنقل اليوم مقتصرة على الانتقال من نقطة لأخرى فحسب، بل أصبحت تجربة متكاملة ترتبط بالقيم التي تجسدها المنصة المحلية، والتفاعل العاطفي مع المدينة. هنا جاءت منصة "زيد" من الغرير كاستجابة استثنائية سلسة، وشخصية للغاية لهذه التحولات."

كما علّق أبيناف باتوا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منصة "زيد" قائلاً: "لقد قمنا بإعادة تصميم تجربة التنقل بالكامل لتصبح أكثر ذكاءً وإنسانية، ولتستجيب بشكل أفضل لاحتياجات المستخدمين. فمنذ اللحظة الأولى التي يتم فيها فتح المنصة، صُمّمت لتواكب إيقاع الحياة اليومية للمستخدم، وتزيل أي عوائق محتملة خلال الرحلة، مستبدلاً إياها بالراحة والاهتمام بأدق التفاصيل. فعندما يصبح بإمكان المستخدم التحكم ليس فقط في مسار رحلته، بل في البيئة المحيطة وتفاصيل التجربة نفسها، فإن ذلك يعيد تعريف مفهوم التنقل اليومي بشكل كامل."

تنقل ذكي يلبي أسلوب حياتك

ما يُميز منصة "زيد" هو فلسفتها التي تقوم على مبدأ تخصيص كل رحلة بما يتوافق تماماً مع تفضيلات المستخدم. حيث تُتيح المنصة لمستخدميها إمكانية تخصيص كافة جوانب رحلاتهم، بدءاً من درجة حرارة المقصورة وقوائم الموسيقى المفضلة، وحتى مستوى التفاعل مع السائق. هذه التفاصيل التي قد تبدو بسيطة، تسهم في إعادة تعريف مفهوم التنقل اليومي بشكل استثنائي.

كما تتمثل إحدى الميزات البارزة في منصة "زيد" خاصية رذم – " Rhythm"، وهو ابتكار فريد يتيح للمستخدمين إمكانية جدولة رحلاتهم المتكررة بسهولة، ما يجعله خيار مثالي للرحلات المدرسية، والتنقل اليومي، أو المهام الأسبوعية. كما تقدم المنصة ميزة خاصة أخرى هي موسيقى زيد - "Zed Music"، وهي عبارة عن مجموعة من القوائم الموسيقية المنتقاة بعناية لتعكس روح المدينة وهوية المنصة المحلية، مما يخلق أجواء متناغمة ومميزة في كل رحلة.

تمكين الأفراد وتشكيل مستقبل التنقل

انطلقت منصة "زيد" انسجام مع رؤية دبي للمدن الذكية 2025، حيث تدعم تحقيق هدف تحويل 80% من حجوزات سيارات الأجرة إلى المنصات الرقمية. وتُمثل شراكتها الاستراتيجية مع "شركات الأجرة" خطوة عملية ضمن التزامها بالابتكار المستدام، ما يعزز من أثرها الاقتصادي، والتقني، والاجتماعي على مستوى الدولة.

بهذا الصدد، أشار بدر الغرير قائلاً: "يُعدّ السائقون، المعروفون باسم "زيديز - Zeddies، من الركائز الأساسية في نجاح منصة "زيد" من الغرير. فهم ليسوا مجرد سائقي مركبات، بل يمثلون واجهة المنصة وسفراءها الحقيقيين، يجمعون بين الأناقة، والود، والمعرفة العميقة بالمدينة، ويجسّدون قيم "زيد" من خلال التزامهم بتقديم تجربة تنقل راقية وموثوقة. إن رؤيتنا للمستقبل واضحة وطموحة، فنحن نعمل على توسيع نطاق عمليات "زيد" في السنوات المقبلة لتشمل مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. نحن لا نؤسس مجرد خدمة نقل، بل نُطلق تحولاً حقيقياً في مفهوم التنقل."

كما أضاف أبيناف باتوا: "تمثل "زيد" من الغرير منصة محلية رائدة في قطاع سيارات الأجرة بدولة الإمارات العربية المتحدة نعتز بها، لما تجسّده من طموح هذه المنطقة ورقيها، مع تركيز عميق على تقديم تجربة استثنائية وفريدة للمستخدم. وما نشهده اليوم ليس إلا البداية لما هو قادم."

تجدر الإشارة إلى أن منصة "زيد" تمضي قدماً في للمسار التوسع والتطور بما يواكب طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى إلى تقديم تجربة تنقل تتجاوز المفهوم التقليدي، لتجمع بين الفخامة والطابع الإنساني. وتعتزم "زيد" طرح مزايا مستقبلية تشمل برامج ولاء مخصصة، محافظ رقمية، وشراكات حصرية مع علامات تجارية فاخره. المنصة متاحة حالياً على أنظمة أي أو أس IOS و أندرويد Android، لتوفّر لمستخدميها في دولة الإمارات العربية المتحدة أسلوب تنقّل أكثر ذكاءً وخصوصية، يمنحهم حرية الحركة بشروطهم الخاصة وبأعلى درجات السلاسة والسهولة.

نبذة عن زيد من الغرير:

"زيد" من الغرير هي منصة وطنية للتنقل انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى إعادة صياغة مفهوم التنقل من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الراحة والتجربة الإنسانية. وبفضل ميزات مبتكرة مثل خيارات التخصيص المتقدمة وخاصية رذم - "Rhythm" لجدولة الرحلات المتكررة، تُعيد "زيد" تعريف النقل العصري بأسلوب يعكس جذورها الراسخة في المنطقة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، واضعة معايير جديدة لتجربة التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مجموعة الغرير:

تُعتبر مجموعة الغرير من كبرى المجموعات العائلية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنشط في خمس قطاعات استراتيجية رئيسية تشمل: الأغذية، التنقل، التطوير، البنية التحتية، وإدارة العقارات. ومنذ تأسيسها في عام 1960 كمؤسسة تجارية، لعبت المجموعة دوراً رائداً في تشكيل ملامح الصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مراحلها الأولى. منذ بداياتها المتواضعة، وبفضل مسيرة حافلة بالابتكار وريادة الأعمال، أصبح اسم الغرير رمزًا للإرث العريق والنمو المستدام والرؤية المستقبلية التي تُجسّد طموح دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقع المقر الرئيسي لمجموعة الغرير في دبي، وتمتد عملياتها المتنوعة إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، ويعمل ضمن فرقها ما يقارب 28,000 موظف. واليوم، تواصل المجموعة مسيرتها الممتدة لأكثر من ستة عقود، مدفوعة بهدفها الأساسي: "السعي نحو الأفضل"، وملتزمة بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تخدمها.

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