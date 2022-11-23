ستقدم زيبيا بموجب صفقة الاستحواذ خدمات التحول الرقمي الشاملة من نت لينك ديجيتال سولوشينز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استحوذت شركة زيبيا (Xebia)، شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات ولها مكاتب في دبي، على شركة نت لينك ديجيتال سولوشينز من نت لينك سوفت وير جروب أمريكا، حيث يقع مقر شركة تكنولوجيا المعلومات هذه في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

تعد شركة نت لينك ديجيتال سولوشينز كشركة رائدة في تقديم خدمات التحويل الرقمي ذات الرمز المنخفض بشكل أساسي للمنصة الحديثة للتطبيقات OutSystems، والتي تبسط بشكل جذري تطوير التطبيقات وتسليمها.

ستقدم زيبيا بموجب صفقة الاستحواذ على شركة نت لينك ديجيتال سولوشينز خدمات التحول الرقمي الشاملة من نت لينك ديجيتال سولوشينز التي تركز على الكود المنخفض DevOps، وضمان الجودة ومراقبة الجودة والخدمات المدارة، بالإضافة إلى التدريب المحترف على استخدام المنصة الحديثة للتطبيقات OutSystems الداعمة للشركة.

تمتلك شركة نت لينك ديجيتال سولوشينز حاليًا أكبر عدد من محترفي المنصة الحديثة للتطبيقات OutSystems المعتمدين على مستوى العالم مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في تقديم الخدمات على منصة OutSystems ذات الشفرة المنخفضة.

فازت شركة نت لينك ديجيتال سولوشينز بجائزة شريك العام لأربع سنوات متتالية والعديد من جوائز التكنولوجيا والابتكار الأخرى، كما تعد الشركة أيضًا واحدة من شركاء المنصة الحديثة للتطبيقات OutSystems القلائل القادرين على توفير تدريب معتمد على OutSystems، حيث قامت نت لينك ديجيتال سولوشينز بتدريب واعتماد أكثر من 700 متخصص من المنصة الحديثة للتطبيقات OutSystems على مستوى العالم.

وتعليقًا على الاستحواذ الجديد، علق أناند ساهاي، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة زيبيا قائلاً: "تعد شركة نت لينك ديجيتال سولوشينز رائدة في مجال المنصة الحديثة للتطبيقات OutSystems وقد قدمت حلولًا تحويلية للشركات في جميع أنحاء العالم، حيث ستتيح لنا الشراكة مع نت لينك ديجيتال القيام بأفضل ما نقوم به وتقديم حلول مبتكرة لقاعدة عملاء OutSystems الحالية والمستقبلية".

من جهته علق سانديب ماكوانا، رئيس شركة نت لينك ديجيتال سولوشينز قائلاً: "حن متحمسون للغاية لتوحيد جهودنا مع شركة زيبيا والإمكانات والأفق التي ستفتحها لنا هذه الشراكة، حيث سنكون أقوى وأكثر مرونة جنبًا إلى جنب مع زيبيا في بناء وتقديم حلول الأكواد المنخفضة المتطورة مع زيادة القيمة لعملائنا الحاليين، إذ تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على توسيع قدرتنا بشكل كبير بالإضافة إلى تقديم خبرة الكود المنخفض بالقرب من مواقع عملائنا في جميع أنحاء العالم".

تقدم شركة نت لينك ديجيتال سولوشينز مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك كلاً من: خدمات التحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات والخبرة ذات التعليمات البرمجية المنخفضة و الديف أوبس DevOps، وضمان الجودة ومراقبة الجودة والخدمات المدارة.

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نبذة عن شركة زيبيا Xebia:

Xebia هي شركة عالمية لهندسة البرمجيات Full Stack واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الرقمية، مما يتيح التحول الرقمي للمؤسسات باستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات.

تمتلك الشركة أكثر من 3000 مجموعة من الرواد والمبدعين منتشرين في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 500 عميل. خبراء Xebia متخصصون في البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة وDevOps و Business Agility والأمن والتدريب والتعلم وتطوير البرمجيات وإدارة المنتجات وتحسين الجودة. إنهم يعززون التحول الرقمي ويطرحون حلول تكنولوجيا المعلومات على الطاولة.

تشمل خدمات Xebia العمل من البداية إلى خط النهاية تحليل متطلبات العملاء المتعمقة وتقديم حلول لقيادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر أدوات وخدمات تدريب متطورة لإبراز الإمكانات الكاملة للأعمال.

تتمتع Xebia بحضور قوي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وبلدان الشمال وبولندا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة وفيتنام وأستراليا.

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