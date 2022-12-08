تشرفت أجيليتي للمجمعات اللوجستية بالرياض بزيارة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور/ رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس/ أسامة الزامل، وسعادة وكيل الخدمات اللوجستية المهندس/ لؤي مشعبي. وتضمنت الزيارة جولة على مرافق المجمع اللوجستي شملت مستودعات ومراكز عمليات الشركات التالية: سبل، نوبكو، سلاسة، وتعرفوا على ما تقدمه أجيليتي من حلول مطورة تمكن عملاءها من تقديم حلول لوجستية وتسويقية مبتكرة، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في أن تصبح مركزاً لوجستياً للمنطقة.

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نبذة عن أجيليتي

أجيليتي هي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية يتجاوز عدد قواها العاملة في مجموعة شركاتها 50,000 موظفاً، وهي رائدة في الأسواق الناشئة وتتواجد في القارات الست. تمتلك أجيليتي وتدير مجموعة شركات تجارية تتضمن أكبر شركة خدمات طيران في العالم؛ شركة رائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا؛ شركة عقارية تجارية تقوم بتطوير مجمع تجاري ضخم بقيمة 1.2 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل؛ وشركات متخصصة في رقمنة الجمارك وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية والمزيد. تستثمر أجيليتي في الابتكار والاستدامة والمرونة، وتمتلك حصصاً في الشركات المدرجة وغير المدرجة التي تعيد تشكيل الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والتجارة الإلكترونية وغيرها من الصناعات. أجيليتي هي شركة عامة مدرجة في الكويت ودبي.

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