باستثمارات تصل إلى 2 مليون دولار..

القاهرة- أعلنت شركة زووم كار Zoomcar، أكبر ملتقى لخدمة مشاركة السيارات بالأسواق النامية والشركة المهيمنة على سوق السيارات ذاتية القيادة بالهند، عن إطلاق برنامج "زووم كار جرين" بحلول بداية الربع الثاني من عام 2023، وذلك من أجل دعم ديناميكيات السوق للاتجاه نحو استخدام السيارات الكهربائية، توفيراً لمزيد من فرص تحول قطاع النقل التشاركي لشكل أكثر استدامة.

يهدف البرنامج إلى تشجيع ملاك السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي إلى تأجيرها عن طريق منصة زووم كار وذلك في مقابل الحصول على حوافز مالية إضافية، مع إمكانية تزويدها بتونجر لشحن البطاريات، مما يشجع على التحول للسيارات الكهربائية والهجينة، بدلاً من تلك التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي "البنزين والغاز"، لتقليل مستوى الانبعاثات الكربونية في الهواء، لاسيما في ظل أزمة التغير المناخي.

وفي هذا الإطار، عبر هاني عُلما، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لشركة زووم كار مصر، عن تفاؤله بالبرنامج الجديد، قائلاً: "نسعى من خلال برنامج زووم كار جرين إلى مواصلة الجهود نحو خلق بيئة أكثر خضرة عن طريق التوسع في سوق السيارات الصديقة للبيئة، وذلك باستثمارات تقدر بـ 2 مليون دولار خلال مدة تصل إلى 12 شهراً، مع خطة للوصول إلى أعلى عائد استثماري."

وأشار إلى أنه "سيتم تخصيص فريقاً من الشركة ليتولى مهمة توفير تجربة فريدة وسلسة لكل من ملاك ومستأجري السيارات على حدٍ سواء، بما يساهم في خلق نظام بيئي متكامل ومستدام، ويعزز مفهوم الاقتصاد الأخضر من أجل تحسين نوعية الحياة للأجيال القادمة. تأتي هذه الخطوات الجادة متماشيةً مع توصيات مؤتمر المناخ COP27، والذي أوصى بضرورة التحول عن مركبات الاحتراق الداخلي واستبدالها بالسيارات الكهربائية، بما يتوافق مع المسؤولية المجتمعية للشركة في سبيل الحفاظ على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية."

يُذكر أن زووم كار بدأت إطلاق خدماتها في مصر في 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25 مليون دولار، حيث سجلت نسبة حجوزات تزيد عن 14،000 حجز خلال العام الماضي. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن اتفاق اندماج نهائي مع شركة إنوفيتف إنترناشيونال أكويزيشن كورب tive International Acquisition CorpInnova يتم بموجبه إدراج الشركة في بورصة ناسداك الأمريكية.

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حول شركة زووم كار

تفردت زووم كار Zoomcar بإطلاق أول منصة للتنقل الشخصي في الهند عام 2013. واليوم، تتصدر ريادة السوق بفضل امتلاكها منظومة شاملة للتنقل الشخصي عبر منصتها، والتي تضم أكثر من 10,000 سيارة في 5 دول. تأسست زووم كار Zoomcar في بنغالور، ويعمل بها أكثر من 300 شخص في ما يزيد عن 50 مدينة بالهند. تمكن الشركة عملائها من تأجير

السيارات حسب رغبتهم، إما بالساعة أو اليوم أو لأسبوع أو الشهر. ففي عام 2020، أطلقت زووم كار Zoomcar حلولها المبتكرة للتنقل اعتماداً على تقنيات البرمجيات كخدمة والمعروفة باسم SaaS، لتغطية خدمات الاشتراك ذات العلامة البيضاء للعملاء وتقديم حلول مراقبة سلوك السائق استناداً على انترنت الأشياء. هذا وتعد زووم كار Zoomcar من أكبر مقدمي خدمات مشاركة السيارات بالأسواق النامية.