تقدّم خيارات متنوعة وتجربة سلسة بحُزم حصرية وخدمات عالمية المستوى متاحة مباشرة للمسافرين

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت المنصة الإلكترونية لسفريات العمرة "زمزم.كوم"، المشروع المشترك مع منصة TBO.COM العالمية البارزة في مجال توزيع الخدمات، عن إتاحة خدماتها مباشرة إلى المعتمرين الأفراد، لتصبح أول منصة لسفريات العمرة المصرحة بتصدير التأشيرات للمعتمرين من جميح أنحاء العالم. كما بات بإمكان الأفراد الراغبين في أداء العمرة، والقادمين من داخل المملكة العربية السعودية، ومن دول مجلس التعاون الخليجي وأنحاء العالم، حجز باقات العمرة المصممة بعناية والتي تلبي احتياجاتهم وتراعي السمات الثقافية الشخصية والجوانب الأخرى التي من شأنها تعزيز رحلتهم، لا سيما وأن التخطيط للعمرة من دون الاهتمام بهذه التفاصيل يظلّ مهمة شاقة تنطوي على جوانب عديدة تشمل التأشيرات وحجز الرحلات الجوية وأماكن الإقامة والتنقلات وغيرها، مما يتجاوز قدرة الفرد الواحد على التعامل معها.

وتشتمل باقات العمرة الثابتة والمتغيرة على لائحة غنية من أبرز أماكن الإقامة، وخدمات النقل عالمية المستوى وغيرها من الخدمات، وجميعها متاح ببضع نقرات من خلال القسم المخصّص للمسافرين الأفراد في الموقع.

وأكّد عمر سراج أكبر الرئيس التنفيذي لمنصة زمزم.كوم، دور هذه المنصة الإلكترونية في إحداث التحوّل في قطاع السياحة الدينية، معربًا عن فخره بالإعلان عن إطلاق خدمات المعتمرين الأفراد على الموقع، وقال: " نشكر مقام وزارة الحج و العمرة على اتاحتها لهذه الخدمة كي تنسجم هذه الخطوة مع قيمنا الأساسية، ونحن سعداء بتمكين المعتمرين الأفراد من إتمام حجوزاتهم مباشرة على المنصة والاستمتاع بتجربة حجز سلسة والاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المختارة بعناية والتي تتيح عروضًا تتسم بإضفاء مزيد من القيمة للمعتمرين وتضمن تجربة عملاء رائعة، وذلك سواء سجّلوا أنفسهم على المنصة أم لا".

وتقدّم زمزم.كوم خدمات حصرية للمعتمرين الذين يأملون بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من رحلة العمرة. وتشمل هذه الخدمات خدمة "الاستقبال والمساعدة" لكبار الشخصيات في مطار جدة، وخدمة "العمرة بصحبة مرشدين"، وخدمة "جولات المزارات بصحبة مرشدين"، بالاضافة الى اثراء تجربة الزائر من خلال برامج تتتبع خُطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علاوة على خدمة زمزم المميزة للتنفيذيين والضيوف المميزين، وغيرها.

وتشغّل منصة زمزم.كوم مركزَ اتصال متخصصًا يعمل فيه موظفون أكفاء يتحدثون عدة لغات، كما يقدّم دعمًا عبر البريد الإلكتروني لخدمة العملاء على مدار الساعة وطوال العام، وذلك حرصًا من الموقع على نجاح الخدمات المقدمة للعملاء ونيل رضاهم.

كذلك، أبرم الموقع شراكة مع العديد من المؤسسات المالية مثل VFS وMerit وبنك أبوظبي التجاري وخدمة Buy Now Pay Later لتقديم برامج ولاء حصرية للعملاء المستخدمين لبطاقات الائتمان المناسبة.

وتلتزم زمزم.كوم بخلق تجارب عمرة ثرية للأفراد ووكلاء السفر الشركاء والمتخصصين في القطاع ومديري الوجهات السياحية، بهدف الارتقاء بتجربة السفر والعمرة للمعتمرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من أكثر من 110 دول حول العالم.

يمكن زيارة الموقع www.zamzam.com للمزيد من المعلومات.

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نبذة عن زمزم.كزم

يقع المقر الرئيسي لمنصة زمزم.كزم في المملكة العربية السعودية وهي معتمدة من وزارة الحج والعمرة، وتشتمل على محرك بحث متقدّم للغاية وموثوق به مخصّص للشركات والأفراد، يسهل على المعتمرين ووكالات السفر في جميع أنحاء العالم حجز خدمات السفر الشاملة الخاصة بالعمرة، بما يتضمّن التأشيرات والرحلات الجوية والفنادق والنقل وزيارة المعالم الدينية، وغيرها من الخدمات.

وتتيح المنصة، بصفتها رائدة في خدمات سفر العمرة المقدمة عبر الإنترنت، خدمات شخصية ودعمًا متعدد اللغات على مدار الساعة، علاوة على خدمات الحجز الشخصية، وذلك بأعلى درجات النزاهة والموثوقية والشفافية والتميّز.

وتحظى زمزم.كزم بثقة مجتمع السفر والمتعاملين على مستوى العالم نظرًا للخدمات عالية الجودة التي تقدمها والشبكة القوية والواسعة من الشركاء والوكالات والموردين الذين يتعاون معهم. وتُعتبر شريكًا مثاليًا للعاملين في قطاع السفر ومديري الوجهات السياحية وقطاع الضيافة، بفضل المجموعة الواسعة من الخدمات التي يتيحها.

للاستفسارات الإعلامية، يمكن التواصل مع:

أمجد صقر، غولن

Zamzam@golin-mena.com