دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن زاند، أول بنك رقمي يحظى بترخيص بنكي كامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حصوله على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية. وبذلك يكون زاند أول بنك مرخص في الدولة لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية بأعلى معايير الأمان.

تم تصميم خدمات حفظ الأصول الرقمية من زاند لدعم احتياجات العملاء من الشركات والمؤسسات، وتمتاز بسوية أمنية عالية مع حماية مفاتيح التشفير الخاصة بالأصول الرقمية في وحدات أمان الأجهزة في دولة الإمارات لمواكبة أعلى المعايير العالمية. ويجمع زاند خبرته المتميزة في مجال الخدمات المصرفية والأصول الرقمية مع تقنية البلوك تشين المتطورة لسد الفجوة القائمة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، وتوفير أعلى مستويات الأمان للعملاء في إدارة أموالهم الورقية وأصولهم الرقمية على حد سواء.

وبهذه المناسبة، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: "يعد حصولنا على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية نقلة نوعية بالنسبة لزاند وللاقتصاد الرقمي عموماً في دولة الإمارات؛ حيث يجسد ذلك التزامنا بالابتكار الجريء والنمو المستدام. ونسعى من خلال تقديم هذه الخدمات إلى ترسيخ مكانة زاند ركيزةً أساسية للمشهد المالي المتطور في دولة الإمارات ودعم تطلعاتها لتصبح قطباً مالياً عالمياً".

وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي في زاند: "نود أن نعرب عن امتناننا الكبير لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية على دعمها المستمر لبنك زاند. وتعد خدمة حفظ الأصول الرقمية التي نقدمها خطوة مهمة في تطور مشهد الخدمات المصرفية بدولة الإمارات؛ حيث نوفر لعملائنا من الشركات والمؤسسات أعلى مستويات الأمان لحفظ أصولهم الرقمية مع تقديم كافة الأدوات التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الرقمي. وسنعمل في المرحلة القادمة على إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي، الأمر الذي يعزز قدرتنا على دمج التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، ويدعم مكانتنا الرائدة في هذا المجال".

مستويات أعلى للأمان والامتثال

بصفتها كياناً خاضعاً لأنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وحاصلاً على ترخيص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، يلتزم زاند بأعلى معايير الاستقرار والامتثال وإدارة المخاطر؛ ويستخدم في حفظ الأصول الرقمية بروتوكولات أمنية متقدمة مع إجراء عمليات تدقيق مستمرة تحت إشراف فريق متخصص من خبراء أمن المعلومات، مما يضمن بقاء أصول العملاء آمنة تماماً.

وبفضل بنيته التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يقدم زاند تجارب مصرفية رقمية سلسة فحسب، وإنما يرسي كذلك معايير جديدة للثقة والمصداقية في القطاع المالي.

نبذة عن زاند:

زاند هو أول بنك رقمي يحظى بترخيص بنكي كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسس بهدف دعم الاقتصاد الرقمي. وباعتباره يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، يوفر زاند حلولاً مالية مبتكرة وآمنة لعملائه من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات.

تتمثل رؤية زاند في تمكين القادة والرواد الطموحين من بناء مستقبل التمويل، وخلق الفرص في بيئة رقمية متطورة. ومن خلال الجمع بين مرونة التكنولوجيا المالية وقوة البنك التقليدي، يرسي زاند معياراً جيداً للخدمات المصرفية.

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