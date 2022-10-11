أوليفييه كريسبن يستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي ليبدأ نشاطات جديدة، مجلس الإدارة سيعين رئيساً تنفيذياً جديداً قريباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "زاند بنك ش.م.ع."، أول بنك رقمي مرخّص بالكامل لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، عن تغيير في الإدارة التنفيذية بعد استقالة أوليفييه كريسبن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، لأسباب خاصة وللبدء في أعمال جديدة.

وسيتولى مارك جيمس تشيندين، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في زاند بنك، مهام منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة، حتى يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً جديداً.

وقال سعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أودّ أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى أوليفييه على مساهماته القيّمة في تأسيس بنك رقمي حقيقي يلبي احتياجات الواقع الجديد الذي نعيشه. لقد لعب أوليفييه دوراً مهماً في مرحلة التأسيس، ووضع الخطط التشغيلية، وشكل فريق عمل من الخبراء المصرفيين والتقنيين الذين سنعتمد عليهم لتحقيق رؤية البنك الطموحة. نتمنى لأوليفييه دوام النجاح والتوفيق في مساعيه المستقبلية."

من جهته، قال السيد أوليفييه كريسبن: "لقد تشرفت بالعمل، على مدى السنوات الأربع الماضية، مع فريق عمل مميز أعتبره من أفضل العاملين في هذا القطاع. لقد قطعنا شوطاً كبيراً في تأسيس البنك حققنا خلالها الكثير من الإنجازات مما سيؤهل البنك ليحتل مكانة بارزة بوصفه بنك المستقبل. أودّ أن أتوجّه بشكري العميق لمجلس الإدارة ولأعضاء فريقنا المتميّز على دعمهم وتفانيهم في دعم مساعينا لإحداث تحوّل جذري في الشكل التقليدي للخدمات المصرفية."

وقد حصل زاند بنك مؤخراً على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية كبنك تجاري مستقل بالكامل، وبدأ بتقديم خدماته لأول عملائه من المؤسسات.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.zand.ae.

#بياناتشركات

- انتهى -