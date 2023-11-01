بهدف تقديم حلول البناء والأدوات الصحية الفاخرة لعملائها

أعلنت شركة زاخر لحلول البناء المتخصصة في منتجات البناء والأدوات الصحية، التابعة لـمجموعة إنماء للتطوير العقاري إحدى شركات قطاع التطوير العقاري بمؤسسة الزبير عن توقيع إتفاقية تمثيل تجاري مع شركة كيربي لأنظمة البناء. وقع الإتفاقية نيابة عن إنماء للتطوير العقاري يحيى بن درويش البلوشي رئيس قطاع التنمية العقارية في مجموعة الزبير ، فيما وقعها نيابة عن شركة كيربي لأنظمة البناء جيمس ميناتو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيربي لأنظمة البناء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تهدف هذه الإتفاقية إلى تقديم خدمات بناء متميزة للعملاء في مجال حلول المباني الفولاذية على الصعيدين المحلي والخارجي بما في ذلك الصناعات الثقيلة والبنى التحتية وبناء المباني الشاهقة وإنشاء المستودعات والمصانع ومرافق النفط والغاز وغيرها من المرافق الترفيهية. ووفقا لشروط الإتفاقية، ستكون شركة زاخر لحلول البناء الوكيل الحصري لمنتجات شركة كيربي لأنظمة البناء في السوق العماني مما سيمنح العملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من مواد البناء عالية الجودة.

تأتي هذه الشراكة لتجمع بين سمعة شركة زاخر لحلول البناء في مجالات الجودة والخبرة الواسعة مع تاريخ شركة كيربي لأنظمة البناء في مجال منتجات المباني الفولاذية على الصعيدين المحلي والعالمي. حيث تسعى زاخر لحلول البناء إلى تقديم منتجات فاخرة لعملائها من خلال هذا التعاون مع التطلع إلى توسيع قاعدة زبائنها وتعزيز مكانتها كواحدة من رواد صناعة البناء والتشييد في المنطقة.

وحول هذا، عبر يحيى درويش البلوشي، رئيس قطاع التنمية العقارية في مجموعة الزبير ، عن ترحيبه بالشراكة الإستراتيجية مع شركة كيربي لأنظمة البناء في سلطنة عمان، مؤكدا على التاريخ الحافل بالإنجازات والمستوى العالي للجودة الذي تتميز به كل من الشركتين، معتبرا أن هذا التعاون سيكون مساهما فعالا في توسيع نطاق منتجاتهما وتلبية احتياجات زبائنهما بكفاءة متزايدة. وقال: إلى أن هذا التعاون الإسترتيجي بين الشركتين سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتهما في سوق البناء في السلطنة والمنطقة بأكملها، مما سيتيح هذا التعاون للعملاء الإستفادة من مجموعة واسعة من الخيارات والمنتجات عالية الجودة، مما سيعزز التنافسية في تلبية احتياجات السوق بفعالية أكبر.

ومن جانبه قال جيمس ميناتو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كيربي لأنظمة البناء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: إن شراكتنا مع مجموعة الزبير هي شراكة طويلة الأمد تمتد إلى مدى عقود طويلة وتهدف إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية، مشيرا إلى أهمية توسيع تواجد شركتهم في السوق العمانية وتحقيق معايير جديدة في صناعة البناء والتشييد في السلطنة، ونحن على ثقة من أنه يمكننا معًا تقديم منتجات وخدمات استثنائية لعملائنا.

وتعد شركة زاخر لحلول البناء، الشركة الرائدة في سلطنة عمان في مجال صناعة مواد البناء والأدوات الصحية الفاخرة، وهي متخصصة في هذا المجال منذ أكثر من 14 عامًا. تتفانى زاخر لحلول البناء والتابعة لمؤسسة الزبير في تطوير وابتكار أعمالها، وتحرص على تقديم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز علاقتها مع العملاء، حيث تُقدم نفسها بوصفها شريكًا موثوقًا ومبتكرًا في صناعة البناء والتشييد في سلطنة عمان.

#بياناتشركات

- انتهى -