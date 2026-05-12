المنامة، مملكة البحرين - أعلنت منصة رين ذ.م.م "رين البحرين" المتخصصة في سوق تداول الأصول المشفرة، و شركة بنفت، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين الخدمات المالية التقليدية وقطاع الأصول المشفرة.

وبموجب هذه الشراكة، أصبحت "رين" أول منصة أصول مشفرة في مملكة البحرين تتيح استخدام "بنفت بي" كوسيلة دفع مباشرة، بما يوفر للعملاء إمكانية شراء الأصول المشفرة بشكل فوري، من خلال قناة دفع موثوقة وسهلة الاستخدام.

ويتيح هذا التكامل لعملاء منصة رين شراء الأصول المشفرة واتمام عمليات الدفع بواسطة "بنفت بي"، من خلال شبكة البنوك التجارية المرخصة من مصرف البحرين المركزي والمتاحة عبر التطبيق، حيث تتم معالجة العمليات بصورة فورية، بما يقلّص فترات الانتظار المرتبطة عادةً بالتحويل من العملات التقليدية إلى الأصول المشفرة، ويوفر لعملاء منصة رين تجربة شراء سلسة وموثوقة وذات تكلفة تنافسية.

ويعكس هذا التعاون التقارب المتنامي بين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البحرين وقطاع الأصول المشفرة، كما يضع معياراً جديداً لتجربة العملاء التي يمكن للمنصات المرخصة تقديمها في هذا المجال.

وبهذه المناسبة صرح السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت قائلاً: "يسرنا التعاون مع منصة رين البحرين في هذه المبادرة التي تعكس الدور المتنامي الذي تضطلع به شركة بنفت في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحقيق قيمة مضافة ملموسة للمستخدمين."

وأضاف الجناحي: "إتاحة "بنفت بي" كوسيلة دفع لعملاء رين تسهم في توفير تجربة أكثر سهولة وسرعة للراغبين في الوصول إلى الأصول المشفرة ضمن بيئة منظمة وآمنة، كما يعكس هذا التكامل قوة البنية التحتية المالية في البحرين وقدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي، فيما تدعم الكفاءة التشغيلية القائمة هذا التوجه وتعززه، بما يلبي تطلعات المستخدمين نحو خدمات مالية رقمية أكثر مرونة وسلاسة. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا المستمرة لدعم مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد في الحلول المالية الرقمية والأصول المشفرة، وترسيخ بيئة ابتكارية تدعم نمو هذا القطاع الحيوي."

من جانبه، قال السيد جيف ستيسيك، المدير العام لشركة رين البحرين: "تُعد مملكة البحرين نقطة الانطلاق الرئيسية لنا منذ أن أصبحت رين أول منصة في المنطقة تحصل على ترخيص مزود خدمات الأصول المشفرة، ونحن نواصل العمل دائماً على تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا في المملكة. ويمثل التكامل مع "بنفت بي" محطة هامة نعتز بها، إذ يتيح لعملائنا استخدام وسيلة الدفع التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية لشراء الأصول المشفرة بصورة فورية وبأقل تكلفة ممكنة. وعلى خلاف الأسواق المالية التقليدية، تعمل رين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويأتي توافق ذلك مع توفر "بنفت بي" بشكل دائم ليمنح العملاء مرونة كاملة في الإيداع والتداول في أي وقت. ويعكس هذا التكامل نموذجاً عملياً لإتاحة الوصول إلى الأصول المشفرة ضمن إطار تنظيمي واضح."

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لاستثمارات "رين" المستمرة في عملياتها في مملكة البحرين، والتزامها بتوفير وصول منظم وسهل الاستخدام إلى الأصول المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستواصل "رين" وشركة بنفت بحث فرص إضافية لتعزيز تجربة العملاء، بما يتماشى مع الأطر التنظيمية في المملكة وأجندة التحول الرقمي.

نبذة عن رين

تأسست "رين" على يد عبدالله المعيقل وإيه جيه نيلسون وجوزيف دالاجو ويحيى بدوي عام 2017. وتُعد منصة رين ذ.م.م، ومقرها مملكة البحرين، أول مزود خدمات أصول مشفرة مرخص في منطقة الشرق الأوسط، حيث تخضع لإشراف مصرف البحرين المركزي منذ عام 2019. وفي عام 2023، حصلت "رين" في سوق أبوظبي العالمي على ترخيص كامل كوسيط وأمين حفظ للأصول المشفرة تحت إشراف الجهة التنظيمية المختصة. وتوفر المنصة بيئة آمنة لشراء وبيع وتخزين الأصول المشفرة بأسعار تنافسية.

نبذة عن شركة بنفت

تُعد شركة بنفت ش.م.ب (مقفلة) من أبرز مزودي خدمات المدفوعات والتحويلات الإلكترونية في مملكة البحرين، وهي مرخصة من مصرف البحرين المركزي كمزود خدمات مساندة للقطاع المالي. وتقوم الشركة بتشغيل منصة "بنفت بي"، التي تتيح تنفيذ المدفوعات والتحويلات بشكل فوري، وتربط بين العملاء والتجار والبنوك عبر الشبكة المصرفية في المملكة.

