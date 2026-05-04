تعيين سارة البنعلي في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة خطط النمو طويلة الأمد للبنك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز فريد وغير مسبوق على مستوى قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، أعلنت "ريم للتمويل" إتمام تحولها إلى "بنك ريم"، لتصبح بذلك شركة التمويل الوحيدة في الدولة التي تنجح في الارتقاء إلى ترخيص مصرفي مجتمعي، صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويُعدّ "بنك ريم" جزءاً من "جودان فايننشال القابضة"، منصة الخدمات المالية التابعة للشركة العالمية القابضة.

ويعكس هذا التحول تطلعات "بنك ريم" الطموحة لدخول سوق الخدمات المالية المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة بنموذج فريد ومتخصص يقوم على التعاون والبساطة والتطوير المشترك، حيث سيُمكّن شركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية عبر بنية تحتية منظَّمة للتمويل المُدمج ونموذج "الخدمات المصرفية كخدمة"، مع تقديم تجربة مصرفية سلسة وميسّرة، والوصول إلى التمويل بسهولة عبر رحلة رقمية متكاملة. كما سيجعل البنك "التصميم التشاركي" جزءاً أصيلاً من نموذج عمله، عبر التعاون مع مختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات، بما يتيح لهم الإسهام الفعلي في تطوير وصياغة الجيل الجديد من المنتجات المالية.

وبهذه المناسبة، قال حمدان الدهماني، رئيس مجلس إدارة بنك ريم المجتمعي: "لطالما تميّزت دولة الإمارات بريادتها في ابتكار ما لم يتخيله الآخرون بعد. ويأتي بنك ريم تجسيداً لهذه القناعة. لقد أنشأنا منصة يجد فيها رواد التكنولوجيا المالية شريكاً حقيقياً، ويتمكن من خلالها الأفراد والشركات من الوصول إلى كامل الخدمات المصرفية في غضون دقائق، ويُمنح فيها الجيل القادم فرصة الإسهام في تشكيل مستقبله المالي. نحن لا نقدّم بنكاً جاء للمنافسة، بل مؤسسة صُمّمت للارتقاء بالمنظومة المالية بأكملها، بما ينسجم تماماً مع رؤية الدولة نحو اقتصاد معرفي شامل ومتقدم".

وقد عيّن مجلس الإدارة سارة البنعلي في منصب الرئيس التنفيذي. وهي عضو في مجلس إدارة "ريم للتمويل" منذ عام 2015، وتتمتع بخبرة مؤسسية تمتدّ لأكثر من عقد من الزمن، ما يضمن استمرارية الرؤية، إلى جانب تفويض واضح بقيادة المنصة نحو مرحلتها المقبلة من النمو والتوسع.

وتمتلك سارة خبرة قيادية واسعة في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الدولية، اكتسبتها من خلال عملها في بنك أبوظبي الأول، حيث تقلّدت عدة مناصب تنفيذية رفيعة، من أهمّها منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات التجارية والدولية. وفي هذا الدور، قادت مجالات هيكلة التمويل، وبناء الشراكات المؤسسية، وتطوير منظومات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الأسواق الدولية. وستتولّى في "بنك ريم"، قيادة استراتيجية النمو والإشراف على مسيرة التطوير المستمرة للبنك.

وتعليقاً على ذلك، قالت سارة: "يدخل "بنك ريم" هذه المرحلة وهو يتمتع بميزة استثنائية ونادرة، تتمثل في حصوله على ترخيص فعلي يتيح له إعادة صياغة مفهوم العمل المصرفي من جديد. ويقوم التزامنا الراسخ على بناء مصرف يكتسب مكانته في حياة الناس عن جدارة، من خلال تبسيط خدماته وعمق الثقة لدى العملاء، والرؤية التي تستشرف المستقبل بثبات وطموح".

كما سيتولى سراج طارق فيضي، الرئيس التنفيذي السابق لـ "ريم للتمويل" لأكثر من عقد، مهام نائب الرئيس التنفيذي في "بنك ريم"، وذلك رهناً باستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة. وقد قاد سراج عملية تحول "ريم للتمويل" إلى بنك مجتمعي مرخّص بالكامل، ونجح في توسيع قاعدة عملائه لتقترب من 300 ألف عميل، مستنداً إلى ثقافة قائمة على الثقة، ومنظومة أعمال مدفوعة بالقيم، وشبكة قوية من الشراكات الاستراتيجية، ما أرسى أسساً متينة ومستدامة ينطلق منها البنك نحو النمو والازدهار.

نبذة عن بنك ريم:

يُعدّ "بنك ريم" بنكاً إماراتياً رقمياً من الجيل الجديد، صُمّم خصيصاً لخدمة الأفراد والعائلات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية والفئات التي تعاني نقصاً في الخدمات المصرفية. ويعمل البنك كمنصة مالية مفتوحة تجمع بين بنية "الخدمات المصرفية كخدمة"، وشراكات جاهزة مع شركات التكنولوجيا المالية، عبر واجهات برمجة التطبيقات، وإجراءات انضمام رقمية سريعة، ما يربط بين الأفراد والشركات والمنظومات الاقتصادية المختلفة.

ويخضع "بنك ريم" لترخيص ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهو جزء من محفظة "جودان فايننشال القابضة"، منصة الخدمات المالية التابعة للشركة العالمية القابضة"، والتي تدير أصولاً تتجاوز 870 مليار درهم عبر قطاعات البنوك والتأمين وإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية، في أكثر من 13 دولة، ما يزوّد البنك بقوّة رأسمالية مؤسسية، وشبكات عالمية، وتوافق استراتيجي طويل الأمد، يمكّنه من تنفيذ طموحاته بدقّة وسرعة وكفاءة.

نبذة عن "جودان فاينانشال"

تأسست "جودان فاينانشال" عام 2026 كشركة استثمارية عالمية متنوعة في قطاع الخدمات المالية، تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتندرج ضمن الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة. وتدير "جودان فاينانشال" شركات وحصص ملكية استراتيجية في قطاعات المصارف، والتأمين وإعادة التأمين، وإدارة الثروات والأصول، وأسواق رأس المال، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، وذلك ضمن منصة موحدة صُممت لتعزيز قدرات التوسع، وترسيخ معايير الحوكمة، وتطبيق نهج منضبط في تخصيص رأس المال.

تشرف "جودان فاينانشال" على أكثر من 20 شركة في قطاع الخدمات المالية عبر أكثر من 13 دولة، تقدم خدماتها مجتمعةً لأكثر من 11 مليون عميل، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 870 مليار درهم (235 مليار دولار أمريكي).

وتستند "جودان فاينانشال" إلى نهج منضبط في تخصيص رأس المال، وإدارة دقيقة للمخاطر، وتكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر محفظتها الاستثمارية. وتعزز المنصة كفاءة استخدام رأس المال، وتدعم النمو القابل للتوسع عبر الأسواق المتقدمة والناشئة، بما يتيح للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى منظومة خدمات مالية متنوعة ومهيأة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

