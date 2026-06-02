دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة ريلتريكس، المتخصصة في تكنولوجيا التداول والبنية التحتية المالية من الجيل الجديد، عن إطلاق أعمالها رسمياً برؤية طموحة تهدف إلى إحداث تحول جذري في الطريقة التي تبني بها شركات الوساطة، وشركات التداول الممولة (بروب ترايدنغ)، والبورصات، والمؤسسات المالية أعمالها وتوسعها.

أسسها رجل الأعمال وليد عيد، وتتولى إيزابيلا مانوتشي منصب المدير العام، فيما تتخذ الشركة من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، مع هيكل تشغيلي عالمي مصمم لدعم العملاء عبر أبرز المراكز المالية حول العالم.

تدخل ريلتريكس السوق بهدف استبدال تقنيات الوساطة المتفرقة بمنظومة متكاملة ومترابطة مصممة للسرعة وقابلية التوسع والنمو.

وصُممت ريلتريكس لتواكب المرحلة المقبلة من أسواق المال، حيث تجمع بين البنية التحتية للتداول، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقنيات العمليات الخلفية (Back Office) ، وإدارة العملاء والشركاء المعرفين (IBs) ، وإدارة المخاطر، وربط حلول المدفوعات، والذكاء التشغيلي، ضمن بيئة موحدة ومحرك متكامل.

وبدلاً من تقديم منتجات منفصلة، تضع ريلتريكس نفسها كمنظومة شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات شركات التداول الحديثة.

قالت إيزابيلا مانوتشي: "تم تأسيس ريلتريكس لأن القطاع تجاوز مرحلة الأنظمة المنفصلة والبنى التحتية التقليدية. يحتاج الوسطاء اليوم إلى قابلية التوسع والأتمتة والاتصال والمرونة منذ اليوم الأول. وتجمع ريلتريكس كل هذه العناصر في منظومة واحدة مصممة لدعم النمو."

وأضافت: "الأمر يتجاوز بكثير إطلاق منصة تداول جديدة. نحن نبني طبقة البنية التحتية التي ستعتمد عليها الجيل القادم من الشركات المالية."

ومن جانبه، علّق وليد عيد، مؤسس ريلتريكس، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا في إنشاء منظومة عالمية تُمكّن شركات الوساطة والمؤسسات المالية من الوصول إلى بنية تحتية تقنية بمستوى المؤسسات الكبرى، إلى جانب الحلول التشغيلية، من خلال بيئة واحدة مترابطة. المستقبل للمنظومات المتكاملة، ونعمل على بناء ريلتريكس لتقود هذا التطور."

ويحظى إطلاق الشركة بدعم استراتيجي ومساندة من شخصيات بارزة في القطاع، من بينها مجموعة الأوساط برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مما يعزز الطموحات العالمية طويلة الأمد لشركة ريلتريكس.

وبفضل فريق يمتلك عقوداً من الخبرة في عمليات الوساطة والسيولة والتكنولوجيا المالية وتقنيات التداول، صُممت ريلتريكس لوضع العملاء في المقام الأول، ومساعدتهم على إطلاق أعمالهم بسرعة أكبر، والعمل بكفاءة وذكاء أعلى، والتوسع عالمياً من خلال منظومة موحدة عالية الأداء مصممة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

نبذة عن ريلتريكس

تأسست ريلتريكس لخدمة الجيل القادم من شركات التداول، مستندة إلى أكثر من 20 عاماً من الخبرة العملية في مجالات الوساطة والسيولة وعمليات التداول.توفر الشركة منصة متكاملة تستبدل الأنظمة المتفرقة بمنظومة واحدة قابلة للتوسع تشمل تنفيذ التداولات، وإدارة المخاطر، والعمليات الخلفية، وإدارة العملاء. دون تعقيد. دون الحاجة إلى مزودين متعددين.

m.kharroubi@reltrix.com

