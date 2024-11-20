دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة ديار للتطوير العقاري، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارات، أن تعلن عن بيع جميع وحدات مشروعها السكني الجديد، مما يعكس الطلب الهائل من المستثمرين والمشترين على حد سواء. حيث شهدت فعالية المبيعات حضوراً استثنائياً، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به المشروع.

يُعتبر ريفاج الإضافة المتميّزة إلى محفظة ديار، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي في أبوظبي وتحديداً في جزيرة الريم.

يتميز المشروع بوجود مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، حيث تم تصميمه لتلبية احتياجات كل من المستثمرين الذين يسعون إلى فرص مربحة والعائلات التي تبحث عن مجتمع نابض بالحياة. ومع موقعه الاستراتيجي ووسائل الراحة الحديثة، أصبح المشروع محط اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين.

تواصل ديار مسيرتها التصاعدية من خلال إنشاء مشاريع مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في النمو الاقتصادي في المنطقة.

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عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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