تنظيم سلسلة جلسات ونقاشات في مجال الرعاية الصحية لتعزيز خدمات "إرتقاء"

أبوظبي: أعلنت شركة "ريسبونس بلس القابضة"، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاقها "إرتقاء" بالتعاون مع "مركز هيلث تك" للتدريب، وذلك بهدف تزويد قطاع الرعاية الصحية بخدمات التدريب الخاص بالشركات، بمعايير ذات مستوى عالميّ.

تشكل "إرتقاء" نموذجاً ديناميكياً يقوم على إنشاء حلولٍ خاصة تتماشى مع احتياجات كل مؤسسة، حيث يتم تصميمها بطرقٍ مختلفة كفيلة بتلبية متطلبات العميل بأفضل الطرق، مع الأخذ في الاعتبار التطبيقات الميدانية والمباشرة، بما يتيح تقدير الحلول المقدّمة للمتطلبات الرئيسية. كما يقدّم برنامج "إرتقاء" المشورة في ما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، وابتكار برامج من شأنها تعزيز مستوى المهارات على الصعيدين الشخصيّ والمهنيّ.

ويأتي إطلاق "إرتقاء" تماشياً مع رؤية شركة "ريسبونس بلس القابضة" في أن تكون الوجهة الشاملة لمختلف خدمات الرعاية الصحية. ومن خلال عروض الخدمات الفريدة التي تقدمها، تنخرط "إرتقاء" في تقديم التدريب اللازم للشركات السريعة النمو، مع الإشارة إلى أنّ "لائحة فورتشن لأفضل 500 شركة" تشير إلى أنّ معدّل الإنفاق للشركات على تدريب كل موظف يبلغ ما معدّله 1500 دولار أميركي سنوياً، فيمت يبلغ هذا المعدّل في المنطقة نحو 900 دولار أميركي لكل موظف، في مختلف القطاعات.

وستباشر "ارتقاء" العمل في قطاع الرعاية الصحية، حيث ستنشئ برامج لتطوير مهارات الموظفين، ما يعود بالفائدة الكبيرة على هذا القطاع، ذلك أنّ تعزيز المهارات الشخصية ضمن الفريق يفيد المؤسسة ككل بشكل كبير على المدى الطويل، ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية بصورةٍ عامة.

وفي هذا السياق علّق الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة" بالقول: " تقوم استراتيجية "ريسبونس بلس" على اعتماد نموذج عمل ديناميكي للغاية، وهو نموذج مصمم بدقة لملء أيّ ثغرة في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال "إرتقاء"، تستعدّ شركة "ريسبونس بلس" للتعامل مع المهارات الشخصية والتدريب على خدمة العملاء، وهو مجالٌ يحتاج إلى جهودٍ متواصلة لتطويره، ما يؤدّي إلى ترسيخ مكانة "ريسبونس بلس" كمزودٍ رئيسي لمختلف الخدمات اللازمة في قطاع الرعاية الصحية".

الخدمات الفرعية في برنامج "ارتقاء" تتضمن تطوير تجربة العملاء، من خلال تدريبات التسوّق المقنّع، وبرامج خدمة العملاء، وميزة استرداد الخدمة، وإدارة العملاء المتطلبين، وآداب التخاطب عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وكذلك البرامج التنفيذية، مثل البرامج المعتمدة والدورات القصيرة وتنمية المهارات القيادية. كما تقدم "ارتقاء" خدمات استشارية لتحليل احتياجات التعلم وتدريب المتحدثين التنفيذيين وإدارة أنظمة التعلم.

من جانبها، علّقت هناء عبد الحافظ سعيد، رئيسة قسم تطوير الأعمال في "إرتقاء" قائلةً:" منذ تأسيسها، حققت "إرتقاء" خطوات متنوّعة داخل الشركة، في ما خص تعزيز الاتصال المؤسسي وتطوير المهارات الشخصية، ولاسيما مع إطلاق أول نادي للتواصل للشركات من "ريسبونس بلس" بالتعاون معToastmasters International . كما بدأنا بمبادرة فريدة، هي عبارة عن جلسات "ارتقاء" النقاشية، والتي تجسد رؤيتنا لتطوير أنواعٍ محددة من التدريب في قطاع الرعاية الصحية".

وستشارك في أول جلسة نقاشية من "إرتقاء" المتحدثة الرئيسية الشهيرة عالمياً البروفسورة "لوريدانا بادوريان"، عضوة هيئة التدريس الدولية في كلية MIT Sloan للإدارة، والتي ستتناول موضوع المهارات الذكية، والحرفية في قطاع الرعاية الصحية"، ومن شأن هذا الحوار مع "بادوريان" أن يكشف عن طبيعة التدريب العالي المستوى الذي يمكن لـ "إرتقاء" توفيره.

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حول" ريسبونس بلس القابضة"

"ريسبونس بلس القابضة" هي أكبر مزوّد للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخرًا في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.