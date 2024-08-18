وائل الشاهد

فى إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع فى السوق المصرى فى عدد من المناطق العمرانية الجديدة والمتميزة وضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التطوير العقارى ، قامت شركة ريزيدنس للتطوير العقارى بتغيير العلامة التجارية الخاصة بها لتتماشى مع الرؤية الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة والتى تسعى للتوسع وطرح عدد من المشروعات العمرانية المتميزة .

وقال وائل الشاهد الرئيس التنفيذى للشركة أن تغيير العلامة التجارية تأتى تزامنا مع انطلاق خطة تطوير شاملة وطموحة ، بما يعكس استراتيجيه الشركة الجديدة لمواكبة التغيرات والتطور الهائل الذى يشهده السوق العقارى الان واغتنام المزيد من الفرص فى عدد من المناطق الحيوية والجاذبة للاستثمار لتلبية احتياجات عملاءها ورغبتهم فى تنوع مشروعات الشركة فى عدد من المناطق العمرانية المختلفة، مشيرا إلى أن شركة ريزيدنس تعتبر واحدة من الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى وتمتلك خبرة طويلة ولديها العديد من المشروعات العمرانية المختلفة مستندة على خبرات وتاريخ مؤسسيها الممتد لأكثر من ٢٥ عاما من العمل فى المجال العقارى بالسوق المصرى

وأشار الشاهد أن شركة ريزيدنس تمتلك مشروع اروما السخنة وهو واحد من أهم المشروعات القائمة فى هذه المنطقة الهامة ويقع بالكيلو ٣٤ طريق السخنة السويس اى على بعد ١٢ كيلو من البوابات وتبعد عن بوابات العاصمة الادارية ٣٠ دقيقة فقط وبجوار كبرى المشروعات السياحية والخدمية الهامة بالمنطقة والمشروع مقام على مساحة ٨٥ فدان مقسمة على ٤ مراحل تم تسليم وتشغيل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وتشغيلهما بالكامل منذ عام ٢٠١٨ وتم الانتهاء من الكتل البنائية للمرحلة الثالثة بنسبة ١٠٠ % وجارى الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية وبدء تسليم المرحلة بنهاية ٢٠٢٤ ، وتستعد الشركة الان لبدء اعمال الانشاءات للمرحلة الرابعة وفقا للمخطط الزمنى للتنفيذ الموضوع من قبل الشركة .

اما عن خدمات وامتيازات المشروع أكد الشاهد أن مشروع اروما يمتاز بعدد من الخدمات المميزة جدا التى تضمن للعميل الرفاهية والرقى لافتا إلى أن هناك ٢٥ فدان من مساحة المشروع عبارة عن خدمات ، شاطئ رملي ممهد للنزول و بدون صخور تماما بالإضافة إلى اكبر مسطحات مائية بتوزيع فريد ومميز بكامل مساحة المشروع وألعاب مائية ، ومناظر خضراء خلابة ، ومارينا لليخوت ، منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ١٢ حمام سباحة ، نادى اجتماعى ، جيم وسبا ، علاوة على توافر كافة الخدمات من مطاعم وكافيهات و سوبر ماركت وعياده يعملون بالمشروع طوال العام منذ ٢٠١٧ ، بخلاف الفندق الخاص بالمشروع وهو فندق " اروما " يقدم أفضل الخدمات الفندقية للشاليهات طوال العام ويدار من خلال شركة الخدمات الفندقية التابعة للمجموعة .

أوضح الشاهد أن الوحدات يتم تسليمها كاملة التشطيب بالتكيفات وفقا لأفضل مواصفات الوحدات الساحلية على الاطلاق كما أن نسبة التحميل داخل الوحدات لا تتجاوز ١٨ % وهى النسبة الاقل بين المشروعات الساحلية المختلفة مؤكدا أن المشروع يعد منتجعا عائليا من الدرجة الاولي ، ويوفر اعلى عائد على الاستثمار لعملائه .

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