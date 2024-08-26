أكد وائل الشاهد الرئيس التنفيذى لشركة ريزيدنس للتطوير العقارى ان التنمية العمرانية التى تشهدها مصر وحجم المشروعات المنفذة فى كافة المناطق شرقا وغربا الآن لازالت أقل بكثير من حجم الفرص المتاحة فى السوق المصرى ، مشيدا بحجم المجهودات الكبيرة التى بذلتها الدولة للنهوض بالبنية التحتية وتطوير المحاور الرئيسية لمعظم الطرق المؤدية للمدن الجديدة وتحديدا الساحلية منها ،والتى كان لها عظيم الاثر فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لها وعزز من قوة القطاع العقارى بشكل كبير. وأضاف خلال جولة صحفية نظمتها الشركة لتفقد مشروع اروما ريزيدنس العين السخنة الذى يعد واحدا من أهم المشروعات السياحية والساحلية القائمة بالفعل على شاطئ البحر الاحمر وحضرها كل من المهندس عصام منصور – رئيس مجلس إدارة شركة ريزيدنس والمهندس هشام قنديل العضو المنتدب للقطاع الفنى ، ان الشركة تستعد الآن لبدء أعمال الإنشاءات للمرحلة الرابعة والاخيرة لمشروع اروما العين السخنة، مؤكدا أن الشركة فى مرحلة التشطيبات النهائية للمرحلة الثالثة وسيتم تسليمها وتشغيلها بالكامل نهاية العام الجارى لتنضم للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع. وألمح الشاهد إلى الامتيازات الأخرى التى يتمتع بها المشروع باعتباره واحدا من أهم المشروعات القائمة فى هذه المنطقة الهامة بالعين السخنة ، واول مشروع ساحلى يتم توصيل الغاز لجميع وحداته ، بالاضافة الى موقعه المتميز جدا ، حيث يقع بالكيلو ٣٤ طريق السخنة السويس اى على بعد ١٢ كيلو من البوابات ويبعد عن بوابات العاصمة الادارية ٣٠ دقيقة فقط وبجوار كبرى المشروعات السياحية والخدمية الهامة بالمنطقة بالإضافة الى ان المشروع قائم بالفعل ومتكامل الخدمات نظرا لتشغيل مرحلتيه الأولى و الثانية بالكامل منذ عام ٢٠١٨ . واضاف الشاهد أن المشروع يحتوى على عدد من الخدمات المميزة على مساحة ٢٥ فدان عبارة عن خدمات ، شاطئ رملي ممهد للنزول و بدون صخور تماما بالإضافة إلى اكبر مسطحات مائية بتوزيع فريد ومميز بكامل مساحة المشروع وألعاب مائية ، ومناظر خضراء خلابة ، ومارينا لليخوت ، منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ١٢ حمام سباحة ، نادى اجتماعى ، جيم وسبا ، علاوة على توافر كافة الخدمات من مطاعم وكافيهات و سوبر ماركت وعياده يعملون بالمشروع طوال العام منذ ٢٠١٧ ، بخلاف الفندق الخاص بالمشروع وهو فندق " اروما " والذى يقدم أفضل الخدمات الفندقية للشاليهات طوال العام. وقال الشاهد خلال الجولة التفقدية للمشروع ان الشركة لديها مخطط كامل للتطوير وانتقاء عدد من الفرص الاستثمارية لإطلاق مشروع جديد للشركة خلال العام المقبل ، مؤكدا على دراسة عدد من الفرص المتاحة فى عدد من المناطق الحيوية والجاذبة للاستثمار فى كل من غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالى والمفاضلة فيما بينهم من اجل اغتنام فرصة جيدة لعملاء الشركة وطرح مشروع جديد خلال عام ٢٠٢٥ وفقا للاستراتيجية الجديدة للتوسع وبما يتماشى مع قوة وخبرة الشركة ومؤسسيها الممتدة لأكثر من ٢٥ عاما بالقطاع العقارى وتزامنا مع اقتراب اكتمال مراحل مشروع اروما الذى اصبح الان علامة فارقة ومشروع متكامل الخدمات والمرافق بالمنطقة.

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